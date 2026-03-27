Economistul Adrian Negrescu, optimist după ce a analizat execuția bugetară pentru primele două luni: În 2025, gaura din buget era dublă

Economistul Adrian Negrescu spune că execuția bugetară după primele două luni "nu arată deloc rău". Potrivit lui, evoluțiile pozitive din economie vin pe fondul unor încasări mai mari din taxe și a unei limitări stricte a cheltuielilor aparatului de stat, iar dacă acest trend se va menține, pe fondul încasărilor mai mari, ținta de deficit bugetar de 6,2% "are toate șansele să fie atinsă".

"Am văzut în această dimineață execuția bugetară după primele două luni, iar perspectivele nu arată deloc rău. Dimpotrivă. Execuția bugetară anunță un deficit nominal de 14,23 miliarde de lei, adică 0,70% din Produsul Intern Brut (PIB). Această evoluție pozitivă vine pe fondul unor încasări mai mari din taxe și a unei limitări stricte a cheltuielilor aparatului de stat.

Pentru a înțelege exact dimensiunea acestei îmbunătățiri, trebuie să ne uităm la cifrele din perioada similară a anului trecut.

În 2025, gaura din buget era dublă, ajungând la 30,24 miliarde de lei, adică un procent alarmant de 1,58% din PIB. Vorbim practic despre o diminuare consistentă de 0,88 puncte procentuale a deficitului bugetar într-un timp record de doar 12 luni.

De unde a adunat statul mai mulți bani?

Această ajustare masivă nu s-a produs din întâmplare. De unde a adunat statul mai mulți bani? Veniturile au crescut cu 15,7%, la 103,73 miliarde de lei în primele două luni din 2026. Motorul principal al acestei creșteri l-a reprezentat îmbunătățirea vizibilă a gradului de colectare la nivelul ANAF.

Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA), cea mai importantă sursă de venit a statului, a adus încasări nete de 23,75 miliarde de lei, cu peste 20% mai mult decât anul trecut. Însă, vestea cu adevărat bună pentru mediul privat este că statul nu doar a adunat bani, ci i-a și dat înapoi mult mai rapid.

Restituirile de TVA către firme s-au majorat la 7,22 miliarde de lei, comparativ cu doar 6,08 miliarde în 2025. Această sumă reprezintă o infuzie vitală de lichiditate în economie, oferind companiilor capitalul necesar pentru a-și susține investițiile și a plăti salariile la timp.

Efectul eliminării facilităților fiscale

Eliminarea facilităților fiscale de anul trecut a început să se resimtă și ea din plin în buget. Încasările din impozitul pe venit și salarii au crescut cu 22,3%, atingând 13,46 miliarde de lei. Angajații din sectoare precum construcțiile, agricultura, industria alimentară și IT-ul plătesc acum impozite integrale, ceea ce a adus un plus de 8,7% doar pe segmentul veniturilor salariale. De asemenea, taxarea dividendelor distribuite masiv la finalul anului trecut a generat un plus uriaș de aproape 58%.

O altă gură de oxigen pentru MFP a venit direct de la Bruxelles. Sumele rambursate de Uniunea Europeană au totalizat 8,28 miliarde de lei, marcând o creștere fabuloasă de aproape 88% comparativ cu anul precedent. Singura dezamăgire la capitolul venituri a venit din zona accizelor pentru tutun, unde încasările au scăzut ușor, deși consumul de carburanți a generat un plus de aproape 14% la buget.

Adrian Negrescu: Cea mai mare felie din tortul bugetar s-a dus pe asistența socială

Pe partea de cheltuieli, Guvernul pare să fi reușit o frânare controlată. Cheltuielile totale au fost de 117,96 miliarde de lei, scăzând în termeni nominali cu 1,6% față de 2025. Ca pondere în economia țării, cheltuielile au coborât de la 6,3% la 5,8% din PIB.

Cea mai mare felie din tortul bugetar s-a dus pe asistența socială. Statul a plătit 43,18 miliarde de lei pentru pensii și ajutoare, o creștere modestă de sub 1% față de anul trecut. O parte din acești bani, mai exact 6,97 milioane de lei, au fost folosiți direct pentru compensarea facturilor la energie și gaze pentru populație.

O reducere extrem de importantă s-a înregistrat la capitolul cheltuielilor de personal. Statul a plătit salarii în valoare de 27,13 miliarde de lei, cu aproape un miliard de lei mai puțin decât în primele două luni din 2025.

Această economie la buget s-a realizat prin tăierea unor sporuri controversate și prin aplicarea măsurilor stricte de limitare a angajărilor și a creșterilor salariale în sectorul public. Cheltuielile cu bunurile și serviciile au scăzut și ele cu 2,1%, statul cheltuind 14,43 miliarde de lei pentru funcționarea curentă a instituțiilor.

Nici capitolul investiții nu a fost ignorat, deși accentul a fost pus masiv pe banii europeni. Statul a alocat 11,20 miliarde de lei pentru dezvoltare, iar peste 76% din această sumă reprezintă facturi plătite pentru proiecte finanțate direct din fondurile europene și prin PNRR.

Totuși, nu este exclus să asistăm la o contracție economică semnificativă, avertizează economistul

În esență, execuția bugetară arată nesperat de bine având în vedere problemele din economie. Provocările sunt uriașe – nu este exclus să asistăm la o contracție economică semnificativă generată de efectele noului val de inflație (carburanți, gaze etc.).

În aceste condiții, probabil vom avem una, dacă nu două rectificări bugetare. Un lucru este însă extrem de important – faptul că Guvernul își limitează cheltuielile iar dacă acest trend se va menține, pe fondul încasărilor mai mari, ținta de deficit bugetar de 6,2% are toate șansele să fie atinsă", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.