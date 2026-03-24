DCNews Stiri Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Data actualizării: 09:59 24 Mar 2026 | Data publicării: 09:54 24 Mar 2026

EXCLUSIV Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Autor: Roxana Neagu

ministrul apararii radu miruta Ministrul Radu Miruță Foto: Inquam Photos / George Călin

Ambasadorul Iranului în Bulgaria atenționează România să nu devină parte din războiul SUA în Orientul Mijlociu. Analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat că acest semnal nu trebuie ignorat, comentând și reacția ministrului român al Apărării, Radu Miruță.

Ambasadorul Iranului la Sofia, Ali Reza Irvash, a lansat un avertisment către România, cu privire la bazele folosite de americani, de pe teritoriul țării noastre, în războiul din Orientul Mijlociu. Ambasadorul Iranului a transmis că acest război nu este al României, că România nu are nicio participare la acest război împotriva Iranului, dar SUA folosesc diferite baze din țara noastră ”pentru a ataca” Iranul, spune el, ridicând problema: ”Dacă o bază este folosită pentru atacarea teritoriului nostru, nu ar trebui să fie aceste baze ţinte legitime? Nu ar trebui să răspundem? România ar trebui să fie atentă să nu devină parte din acest război” a avertizat Ali Reza Irvash, într-un interviu pentru Nova.bg. 

Aflat în studioul B1 TV, ministrul Apărării Naționale al României, Radu Miruță, a răspuns: ”Eu nu comentez declarațiile unui ambasador”. El a precizat că nu este cazul României, referindu-se la faptul că SUA nu folosesc baze militare de pe teritoriul țării noastre pentru a ataca. Citește mai mult aici

A gafat sau nu Radu Miruță?

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, pentru DCNews, că ”Avertismentul ambasadorului iranian la Sofia, Ali Reza Irvash, trebuie luat în seamă. Sigur că da, el nu trebuie comentat de autoritățile din România. Singura reacție reală, posibilă și valoroasă este ca siguranța bazelor militare internaționale de pe teritoriul României să fie întărită. În acest caz, trebuie să recunoaștem că ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, deși ar fi dorit să aibă o declarație inspirată, nu trebuia să facă referire la ambasadori. Mesajul ambasadorilor poate fi comentat, trebuie să se țină seama de semnalul pe care ei îl dau, fiind cei mai înalți oficiali ai țării lor pe teritoriul altor țări - în cazul acesta Bulgaria. Probabil că lipsa de experiență diplomatică a ministrului Miruță și-a spus cuvântul și a scăpat această mică gafă vizavi de poziția de ambasador. Altminteri, dorința sa de a nu comenta este corectă”. 

bogdan chirieac
razboi
orientul mijlociu
iran
baze americane
sua
romania
aparare
radu miruta
