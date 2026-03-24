Ambasadorul Iranului avertizează România că poate deveni o țintă. Ministrul Miruță: Eu nu comentez
Data actualizării: 09:24 24 Mar 2026 | Data publicării: 09:22 24 Mar 2026

Ambasadorul Iranului avertizează România că poate deveni o țintă. Ministrul Miruță: Eu nu comentez
Autor: Andrei Itu

imagine cu o racheta, razboi Racheta / Sursa foto: Freepik

Ambasadorul Iranului în Bulgaria, Ali Reza Irvash, a lansat un avertisment către România, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

În cadrul unui interviu acordat pentru pentru postul de televiziune Nova din Bulgaria,  ambasadorul Ali Reza Irvash a făcut mai multe afirmații despre războiul din Orientul Mijlociu, aflat acum în ziua a 25-a.

Ambasadorul Iranului în Bulgaria, Ali Reza Irvash, a subliniat că bazele militare folosite contra Iranului ar putea deveni "ținte legitime". În acest sens, el a făcut o referire și la România. "România ar trebui să fie atentă să nu devină parte din acest război", a spus oficialul iranian. 

Iranul a arătat că poate lansa rachete și la 4000 km distanță

Declarația acestuia survine și în contextul în care, în weekend, Iranul a demonstrat, pentru prima dată, că deține rachete capabile să lovească ţinte din Europa, aflate şi la peste 3.500 de kilmetri distanţă. Iranul a lansat 2 rachete spre bazele de pe insula Diego Garcia, la 4000 km distanţă, acum câteva zile. De menționat este că distanța pe calea aerului este de sub 2.000 de km între Iran și România.

Ambasadorul Iranului la Sofia, apel către România, Bulgaria și alte state

Ambasadorul Iranului la Sofia a făcut apel ca România, Bulgaria și alte țări să nu se implice într-un război care, conform lui, este al americanilor și al Israelului împotriva Iranului.

"Acest război nu este războiul României sau Bulgariei. Nu ai nicio participare la acest război împotriva ţării mele. Sunt doar americanii care folosesc diferite baze pentru a ataca teritoriul nostru, ţara noastră. Dacă o bază este folosită pentru atacarea teritoriului nostru, nu ar trebui să fie aceste baze ţinte legitime? Nu ar trebui să răspundem? România ar trebui să fie atentă să nu devină parte din acest război", a declarat Ali Reza Irvash, într-un interviu acordat pentru postul Nova.

Reacția ministrului Radu Miruță, după avertismentul ambasadorului iranian

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit despre declarațiile făcute de ambasadorul iranian la Sofia, Ali Reza Irvash.

"Eu nu comentez declarațiile unui ambasador. Am citit și eu știrea la care faceți referire dumneavoastră. Acolo era o ipoteză în care, în situația în care una dintre țări folosește bazele sale pentru a ataca Iranul. Nu suntem în situația asta în România. Informațiile oficiale de la Teheran au fost cu privire la consecințe juridice și politice, nu cu privire la consecințe militare.

La nivel de Ministerul Apărării, la nivel de Guvern al României, nu am primit vreun semnal din partea Iranului cu privire la vreo amenințare de natură militară, nici la nivelul serviciilor care livrează informații pentru miniștri nu a venit vreo astfel de informație. Că un ambasador declară unele lucruri, mă rog, e libertatea fiecăruia să o facă", a spus Radu Miruță, la B1 TV.

radu miruta
razboi iran
război Orientul Mijlociu
radu miruta
