Iranul a lansat 2 rachete spre bazele de pe insula Diego Garcia, la 4000 km distanţă. Bogdan Chirieac a subliniat posibila miză a atacului
Data actualizării: 12:00 21 Mar 2026 | Data publicării: 11:17 21 Mar 2026

Iranul a lansat 2 rachete spre bazele de pe insula Diego Garcia, la 4000 km distanţă. Bogdan Chirieac a subliniat posibila miză a atacului
Autor: Florin Răvdan

 imagine cu o racheta, razboi Sursa foto: Freepik

Bogdan Chirieac, analist politic, a subliniat posibilele mize ale atacului lansat de Iran asupra bazei navale comune americano-britanice de pe insula Diego Garcia, aflată la 4000 km distanţă, în Oceanul Indian.

Iranul a lansat două rachete balistice cu rază intermediară de acţiune asupra bazei navale comune americano-britanice de pe Insula Diego Garcia, situată în mijlocul Oceanului Indian, a relatat vineri publicaţia Wall Street Journal (WSJ), citată sâmbătă de AFP, Reuters şi dpa, potrivit Agerpres.

Niciuna dintre cele două rachete lansate asupra bazei, aflată la aproximativ 4.000 de kilometri de teritoriul iranian, nu şi-a atins ţinta, potrivit ziarului, care a citat mai mulţi oficiali americani.

Într-o intervenţie la România TV, în emisiunea moderată de Dragoş Bistriceanu, analistul politic Bogdan Chirieac a spus ce ar trebui să înţelegem din acest atac, dar şi ce măsuri ar trebui luate. 

"Ar trebui să înţelegem că nimeni din România şi din Europa nu mai este în siguranţă. Au fost doar 2 rachete, dar eu ştiu câte sunt în realitate? Întrebarea pe care şi-o pun specialiştii e validă: sunt rachete iraniene sau chinezeşti sau ruseşti? Serviciile occidentale care sunt în zonă ar trebui să ne dea un răspuns. Dacă sunt rachete din Rusia sau din China, poate ar trebui negociat să nu le mai ofere Iranului. Rusia nu ştiu câte rachete de acest gen îşi permite să ofere Iranului, dar China poate. Şi probabil Beijingul este foarte interesat să îşi testeze armamentul acum. 

Nu cred că întâmplător bazele americane din Orientul Mijlociu au fost lovite doar cu drone Shahed. Ar putea exista şi alte echipamente. China nu şi-a testat încă pe teren armamentul. SUA a făcut-o, Rusia a făcut-o. Unele state puternice din UE au făcut acelaşi lucru, China nu. E un câmp de testare. Sigur, cu vieţi omeneşti, e culmea cinismului, dar asta e situaţia", a declarat Bogdan Chirieac. 

Iranul a lansat 2 rachete spre bazele de pe insula Diego Garcia, la 4000 km distanţă

Una dintre rachete a funcţionat defectuos în timpul zborului, iar o navă de război americană a lansat un interceptor de tip SM-3 pentru a o neutraliza pe cea de-a doua, deşi nu s-a putut stabili dacă interceptarea a avut succes, a relatat ziarul citat. WSJ nu a precizat când anume au fost lansate cele două rachete iraniene.

Contactat de AFP, Pentagonul a refuzat să comenteze.

Casa Albă, Ambasada britanică la Washington şi Ministerul Apărării de la Londra nu au răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta situaţia.

acest articol reprezintă o opinie
bogdan chirieac
iran
china
conflict orientul mijlociu
diego garcia
