DCNews Politica Moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu la începutul şedinţei de Guvern. Bolojan: A fost un ambasador al României
Data publicării: 12:21 09 Apr 2026

Moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu la începutul şedinţei de Guvern. Bolojan: A fost un ambasador al României
Autor: Gabriela Ungureanu

imagine cu momentul de reculegere din Guvernul României Momentul de reculegere a avut loc la propunerea premierului Ilie Bolojan. Foto: Facebook Guvernul României

Ședința de Guvern de astăzi a început cu un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

Miniştrii Cabinetului condus de Ilie Bolojan, reuniţi joi în şedinţă de Guvern, au ţinut un moment de reculegere în memoria antrenorului Mircea Lucescu, transmite Agerpres.

"La propunerea premierului Ilie Bolojan, Guvernul a început şedinţa de astăzi cu un moment de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu", se precizează într-o postare pe pagina de Facebook a Executivului.

Ilie Bolojan: Mircea Lucescu a fost un simbol al excelenţei, un ambasador al României în lume

Anterior şedinţei de Guvern, premierul Ilie Bolojan i-a adus un ultim omagiu marelui antrenor Mircea Lucescu.

Şeful Executivului a trecut pe la catafalcul de la Arena Naţională şi a ţinut un moment de reculegere.

Ilie Bolojan şi-a prezentat condoleanţele fiului marelui antrenor, Răzvan Lucescu, şi nepotului lui Mircea Lucescu, amândoi prezenţi la Arena Naţională.

"Astăzi, pe Arena Naţională, am adus un omagiu lui Mircea Lucescu, în semn de respect şi recunoştinţă pentru tot ceea ce a oferit sportului românesc. Mircea Lucescu a fost un simbol al excelenţei, un ambasador al României în lume şi un om care a inspirat generaţii întregi prin pasiune, disciplină şi performanţă. Dumnezeu să îl odihnească în pace!", a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

În cursul zilei de joi, 9 aprilie, toţi cei care doresc îi pot aduce un ultim omagiu marelui antrenor român Mircea Lucescu, la Arena Națională.

Reamintim că Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie. Legendarul antrenor român avea 80 de ani. Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu.

