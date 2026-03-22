Traian Băsescu, nemulţumit de modul în care Ilie Bolojan atacă deficitul. Propune repetarea soluţiilor din 2010

Traian Băsescu s-a declarat nemulţumit de modul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a ales să reducă deficitul şi spune că a fost sacrificată economia reală.
În loc de asta, spune fostul preşedinte, ar fi putut fi aplicate măsurile din 2010. Asta în condiţiile în care România, atunci, avea tot un deficit foarte mare: 9,2% în 2009.
"De bine de rău, Ilie Bolojan a salvat problema trecerii României în categoria Junk. Personal, nu sunt de acord cum a făcut-o, pentru că a afectat foarte puternic sistemul economic. Companiile, că sunt mari, mici, PFA-uri, sunt puternic afectate. În loc să îi afecteze pe cei din cauza cărora s-a generat situaţia. Din pensii a luat 10%, deci aia a rezolvat-o. Dar cu bugetarii nicicum.
Am luat acum situaţia sporurilor în Ministerul Dezvoltării, spre exemplu. E revoltător. (n.r. spor de complexitate 35% din salariu). Nu poţi să afectezi mamele... Aici e partea care revoltă. Dacă dai sporuri, care mai e justificarea să tai la ceilalţi? Să tai din drepturile sociale. Chiar nu e în regulă şi e greu de explicat. Sporurile astea, cumulate, mai fac de un salariu.
E drept, abordările sunt diferite. Eu aş fi mers exact cum am mers în 2010. De ce? Pentru că atunci principiul a fost să nu ne atingem de economie, nu punem sarcini în plus. Hai să vedem cum rezolvăm fără să ducem la foarte mult şomaj. Şi atunci am tăiat 25% la toată lumea, dar nu dăm pe nimeni afară. Şi am făcut reducerea de personal din două surse: am zis că nimeni nu poate lua salariu de la stat şi pensie, şi au plecat atunci vreo 20.000 de oameni din ministere. Şi a doua a fost că la fiecare 7 pensionari, facem o nouă angajare. Am plecat de la un deficit bugetar puţin mai mare decât cel de acum, 9,2 în 2009. Şi ne-a ieşit", a declarat Traian Băsescu la România TV.
