Traian Băsescu, nemulţumit de modul în care Ilie Bolojan atacă deficitul. Propune repetarea soluţiilor din 2010
Data publicării: 20:50 22 Mar 2026

Traian Băsescu, nemulţumit de modul în care Ilie Bolojan atacă deficitul. Propune repetarea soluţiilor din 2010
Autor: Florin Răvdan

Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

Traian Băsescu s-a declarat nemulţumit de modul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a ales să reducă deficitul şi spune că a fost sacrificată economia reală.

 În loc de asta, spune fostul preşedinte, ar fi putut fi aplicate măsurile din 2010. Asta în condiţiile în care România, atunci, avea tot un deficit foarte mare: 9,2% în 2009. 

"De bine de rău, Ilie Bolojan a salvat problema trecerii României în categoria Junk. Personal, nu sunt de acord cum a făcut-o, pentru că a afectat foarte puternic sistemul economic. Companiile, că sunt mari, mici, PFA-uri, sunt puternic afectate. În loc să îi afecteze pe cei din cauza cărora s-a generat situaţia. Din pensii a luat 10%, deci aia a rezolvat-o. Dar cu bugetarii nicicum. 

Am luat acum situaţia sporurilor în Ministerul Dezvoltării, spre exemplu. E revoltător. (n.r. spor de complexitate 35% din salariu). Nu poţi să afectezi mamele... Aici e partea care revoltă. Dacă dai sporuri, care mai e justificarea să tai la ceilalţi? Să tai din drepturile sociale. Chiar nu e în regulă şi e greu de explicat. Sporurile astea, cumulate, mai fac de un salariu. 

E drept, abordările sunt diferite. Eu aş fi mers exact cum am mers în 2010. De ce? Pentru că atunci principiul a fost să nu ne atingem de economie, nu punem sarcini în plus. Hai să vedem cum rezolvăm fără să ducem la foarte mult şomaj. Şi atunci am tăiat 25% la toată lumea, dar nu dăm pe nimeni afară. Şi am făcut reducerea de personal din două surse: am zis că nimeni nu poate lua salariu de la stat şi pensie, şi au plecat atunci vreo 20.000 de oameni din ministere. Şi a doua a fost că la fiecare 7 pensionari, facem o nouă angajare. Am plecat de la un deficit bugetar puţin mai mare decât cel de acum, 9,2 în 2009. Şi ne-a ieşit", a declarat Traian Băsescu la România TV. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 23-29 martie 2026
Publicat acum 25 minute
Traian Băsescu, nemulţumit de modul în care Ilie Bolojan atacă deficitul. Propune repetarea soluţiilor din 2010
Publicat acum 39 minute
Scutul de la Deveselu poate opri inclusiv rachete cu încărcătură nucleară. Traian Băsescu spune cum funcţionează sistemul
Publicat acum 51 minute
CDU a câștigat alegerile regionale din Renania-Palatinat. Scor record pentru extrema dreaptă
Publicat acum 56 minute
Traian Băsescu spune că România nu trebuie să aibă încredere în Mark Rutte: A fost mereu ostil României
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 10 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 23: SUA anunţă că are "suficienţi bani" pentru războiul cu Iran
Publicat acum 7 ore si 36 minute
"E război pe viaţă şi pe moarte". Chirieac: România e într-o situaţie critică. Riscuri economice majore
Publicat acum 14 ore si 27 minute
BANCUL ZILEI: Farsa soției
Publicat acum 12 ore si 45 minute
Economii de câteva salarii, pierderi de miliarde: Proiect major, blocat de lipsa de personal de la Ministerul Energiei
Publicat acum 12 ore si 0 minute
Horoscop 22 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
