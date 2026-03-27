PSD analizează ieșirea de la guvernare. Trei scenarii pe masă: Al treilea nu e legat de Bolojan

€ 5.0991
|
$ 4.4276
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0991
|
$ 4.4276
 
Data publicării: 18:19 27 Mar 2026

Autor: Anca Murgoci

Sorin Grindeanu / Inquam Photos / George Călin

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Slatina la finalul unei întâlniri cu social-democraţi din judeţele din Oltenia, întrebat dacă România are în prezent un Guvern stabil, că nu trebuie continuată o coaliţie care funcţionează "prost" doar de dragul stabilităţii, dacă aceasta nu aduce şi prosperitate pentru populaţie. 

"Asta e o întrebare legată de stabilitate pe care văd că o pun mai ales cei care îşi doresc să nu se întâmple nimic. (...) Stabilitatea este bună atunci când îţi aduce prosperitate. Ştiţi că avem stabilitate şi în Belarus, avem stabilitate şi în Coreea de Nord. Dar asta nu înseamnă că e prosperitate. Şi chiar şi în Rusia e stabilitate. Stabilitatea este bună atâta timp cât duce la o viaţă mai bună, în cazul nostru, pentru români, deci dacă duce la prosperitate. 

Atâta timp cât te înscrii în regulile constituţionale şi democratice, nu văd de ce trebuie să fugim de anumite acţiuni care poată să ducă la un act de guvernare mai bun, mai coerent, la politici publice mai bune pentru cetăţenii pe care îi guvernezi, să spunem, la un dialog mai bun în interiorul coaliţiei de guvernare. Nu vă supăraţi pe mine, dar nu consider necesar că trebuie să continui doar de dragul stabilităţii, care nu duce la prosperitate, dovadă ceea ce vă spuneam la început, o coaliţie care funcţionează prost şi vedem cu toţii asta în fiecare zi. De ce să nu încercăm să facem această coaliţe pro-europeană să funcţioneze mai bine? Doar de dragul unei stabilităţi prost înţelese?", a spus Grindeanu

Preşedintele PSD a afirmat că în prezent România are un Guvern stabil, iar PSD a început o serie de consultări interne privind rămânerea sau nu la guvernare ce se vor încheia pe 20 aprilie

"Astăzi, când vorbim, e un Guvern stabil. După 20 aprilie o să vedem ce înseamnă decizia PSD ca parte mare din această coaliţie, vă spuneam 45%, şi ce va însemna decizia noastră", a adăugat Grindeanu.

Trei posibile scenarii discutate la consultările din partid

Sorin Grindeanu a menţionat trei posibile scenarii discutate la consultările din partid, respectiv rămânerea în configuraţia de acum cu actualul premier, trecerea în opoziţie şi o "reconfigurare" în interiorul coaliţiei, arătând că al treilea scenariu poate însemna şi o "reaşezare" în cadrul acestei coaliţii de partide pro-europene. 

"Al treilea posibil scenariu nu este legat de Ilie Bolojan, pentru că nu discutăm de o chestiune personală, ci de o anumită reaşezare în cadrul acestei coaliţii de partide pro-europene. Că asta înseamnă inclusiv schimbare de prim-ministru sau schimbare de portofolii sau o altă abordare şi un alt program de guvernare? Da, toate lucrurile acestea înseamnă o reaşezare în cadrul coaliţiei de guvernare", a indicat Grindeanu.

Liderul PSD a reafirmat că social-democraţii nu vor susţine un guvern minoritar şi nu vor face alianţă cu AUR, fapt pe care l-a transmis şi în cadrul dialogului pe care l-a avut cu liderii europeni la Bruxelles. 

"PSD-ul nu va face alianţă cu AUR. Şi am spus, nu odată, de mai multe ori. Dacă voiam să facem aceste lucruri, puteam să începem la buget, erau amendamentele care ar fi trecut foarte repede şi lucrurile s-ar fi văzut evident. Nu facem această alianţă, le-am spus şi celor cu care m-am întâlnit ieri la Bruxelles şi nici nu vom susţine vreun guvern minoritar", a arătat preşedintele PSD. 

Sorin Grindeanu a susţinut că PSD doreşte păstrarea unei coaliţii pro-europene

"Eu am spus poziţia PSD, eu am vorbit în numele PSD şi am transmis ce facem noi în această perioadă, că în 20 aprilie vom face acest referendum intern şi vom avea decizii după şi că ne dorim păstrarea unei coaliţii pro-europene, dacă este posibil, dacă nu, PSD-ul va trece în opoziţie, nu e niciun fel de problemă. Dar nu vom face, doar din dorinţa de a rămâne la putere, alianţe cu partide extremiste. Asta am transmis", a mai declarat Grindeanu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
psd
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close