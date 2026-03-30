Plafonarea adaosului la toate alimentele la 20%, propusă de ministrul Agriculturii. Adrian Negrescu: Efecte nocive pe termen mediu și lung
Data actualizării: 17:39 30 Mar 2026 | Data publicării: 17:32 30 Mar 2026

Plafonarea adaosului la toate alimentele la 20%, propusă de ministrul Agriculturii. Adrian Negrescu: Efecte nocive pe termen mediu și lung
Autor: Doinița Manic

imagine cu produse din supermarket Plafonarea adaosului la toate alimentele la 20%, propusă de ministrul Agriculturii, atrage critici. Foto: Pixabay

Economistul Adrian Negrescu critică propunerea ministrului Agriculturii de a plafona adaosul comercial la 20% pentru toate produsele agroalimentare.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat luni, 30 martie, că are pregătit un act normativ prin care adaosul comercial pentru toate produsele agroalimentare ar urma să fie limitat la 20%, pentru o perioadă de șase luni. Potrivit acestuia, măsura este gândită ca o intervenție temporară în piață, în contextul economic și geopolitic dificil cu care ne confruntăm, solicitând să fie adoptată de Guvern în cursul zilei de marți.

Economistul Adrian Negrescu critică propunerea și susține că o astfel de măsură va duce la o creștere și mai mare a prețurilor la produsele nealimentare.

"Propunerile ministrului Agriculturii privind instituirea unui adaos comercial unitar la nivelul intregii industrii alimentare aduc aminte de vremea ,,mercurialului’’ de pe vremea lui Ceaușescu, când statul decidea ce prețuri trebuie să fie în magazine.

VEZI ȘI: Prețul carburanților, un nou set de măsuri. Anunț după ședința coaliției de guvernare

Intenția de a plafona adaosul comercial pentru tot ce înseamnă industrie alimentară este atât de nocivă încât este greu de comentat. ,,Ideea că nu moare nimeni dacă plafonăm câștigurile’’ ține de o viziune economică cel puțin originală, care n-are nicio legătură cu economia de piață.

Este greu de înțeles ideea ministrului Barbu de a insista cu această măsură care, în ultimii ani, n-a dus la scăderea prețurilor ci dimpotrivă. Dincolo de scumpirea evidentă a produselor alimentare de bază a determinat o creștere și mai mare de preț a celorlalte produse vândute de magazine, urmare a efectului de ,,water-bed’’ amintit inclusiv de Consiliul Concurenției – dacă încerci să plafonezi într-o zonă, cresc prețurile în alta.

Adrian Negrescu: Să nu ne facem iluzii, prețurile alimentelor vor continua să crească

Așa se va întâmpla și cu această inițiativă. Să nu ne facem iluzii, prețurile alimentelor vor continua să crească însă vom vedea scumpiri și mai mari decât ar fi normal la detergenți, la cosmetice, la tot ce mai vând marile magazine pentru simplul motiv că acestea trebuie să facă o rată de profit, cerută de acționari.

Mai mult chiar, o asemenea măsură ar putea declanșa o scădere a volumelor de marfă din magazine și în unele cazuri ar duce la penurie alimentară, mai ales în actualul context economic puternic afectat de scumpirile la carburanți și gaze.

În plus, dincolo de spulberarea ideii de concurență în domeniu, măsura va avea drept efect falimentul majorității jucătorilor mici din industria alimentară românească, cei care din acest adaos se capitalizează, investesc și se dezvoltă în tentativa de a oferi o concurență optimă firmelor importatoare de produse alimentare.

Ar fi o lovitură dură mai ales pentru capitalul românesc, pentru cei care își fac curajul să se lupte cu concurența acerbă a firmelor străine. Nu mă aștept ca o astfel de decizie să devină realitate. Ar fi o aventură decizională care ar plasa România într-o zonă de risc investițional cu efecte nocive pe termen mediu și lung.

În plus, intenția de a folosi starea de criză din zona carburanților pentru a justifica adoptarea unei asemenea măsuri în regim de urgență reflectă lipsa de know-how legislativ și administrativ local, asta dincolo de pericolul de a fi sancționați cu o nouă procedură de infrigement la nivel european", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

acest articol reprezintă o opinie
plafonare
adaos comercial
produse alimentare
adrian negrescu
ministrul agriculturii
florin barbu
crestere preturi
