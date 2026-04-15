DCNews Stiri PÎCCJ face încă o arestare în dosarul armelor fantomă, aduse de ”Pitbull” din Turcia în România
Data actualizării: 16:56 15 Apr 2026 | Data publicării: 16:55 15 Apr 2026

PÎCCJ face încă o arestare în dosarul armelor fantomă, aduse de ”Pitbull” din Turcia în România
Autor: Roxana Neagu

imagine cu un bărbat care are o armă de foc, pistol Foto: Pixabay

Parchetul General anunță că, la două luni distanță față de momentul perchezițiilor, încă o persoană a fost arestată în dosarul armelor de tip ”ghost gun” sau arme fantomă, aduse în Dâmbovița din Turcia. Pe piața neagră, o astfel de armă costa aproximativ 2000 de euro.

Arme fantomă: Încă o persoană, arestată la două luni distanță

”În continuarea comunicatelor de presă din 9 februarie 2026 și 10 februarie 2026, informăm că procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a formulat propunere de arestare preventivă a unui inculpat pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor. În cursul zilei de ieri, 14.04.2026, inculpatul a fost reținut prin ordonanță

Din referatul de arestare preventivă a rezultat următoarea situație de fapt: 

La data de 29.10.2025, în zona unei localități din județul Dâmbovița, inculpatul menționat anterior, împreună cu un alt inculpat (arestat anterior în cauză), a vândut în mod ilegal două arme letale cu țeavă lungă și lisă pentru suma de 2500 de Euro. Totodată, la data de 12.11.2025, în zona aceleiași localități, inculpatul a vândut în mod ilegal o armă letală cu țeavă lungă și lisă, pentru suma de 2000 de Euro.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 București a admis propunerea de arestare preventivă formulată de procuror.           

Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie” anunță PÎCCJ.

Primul inculpat în dosar este numit ”Pitbull”. El este cel care aducea armele neserializate în România. 

Ce s-a întâmplat în 9 februarie

”În cursul zilei de azi, 9 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu cei ai Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din Poliția Română, efectuează 11 percheziții domiciliare în județul Dâmbovița într-un dosar având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și contrabandă calificată.

În mod concret, cercetările în cauză vizează activitatea infracțională desfășurată de o persoană de introducere în mod ilegal, din Turcia pe teritoriul României, de arme de foc letale şi de muniţii pentru arme de foc letale, cu scopul comercializării lor cu sprijinul altor persoane. După introducerea în țară, armele au fost depozitate în județul Dâmbovița, fiind  vândute ulterior către diverse persoane pe raza aceluiași județ” arăta atunci Parchetul.  

Cele mai noi știri
Publicat acum 32 minute
Europarlamentarul Georgiana Teodorescu (AUR) cere excluderea PAC din noul regulament UE privind cheltuielile
Publicat acum 36 minute
Convorbire telefonică Bolojan-Magyar: Premierul l-a invitat pe noul lider maghiar la București
Publicat acum 56 minute
România a tras de timp în procesul cu Pfizer, recunoaște Marcel Ciolacu. Cine putea decide asupra achiziției de vaccinuri, dar ”nu a acționat în niciun fel”
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Ministerul Finanțelor aprobă bilete de tratament balnear 2026: Fonduri de 410 milioane lei
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Republica Moldova părăsește CSI: Data oficială a retragerii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 43 minute
Imagini virale la Budapesta. Viktor Orban i-a făcut o fază de zile mari lui Peter Magyar: Cinema absolut! / video
Publicat acum 7 ore si 12 minute
Culisele tensiunilor dintre Grindeanu și Bolojan înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. Chirieac: Să nu mai „piu piu“ nimic despre USR? E o minune!
Publicat acum 13 ore si 0 minute
Horoscop 15 aprilie 2026. Mercur intră în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 10 ore si 21 minute
România nevăzută: Vrei o alternativă la Valea Prahovei? Iată un loc unde nici măcar n-ai semnal! Și străinii vin aici / foto
Publicat acum 9 ore si 15 minute
Urmează o sărbătoare mare! Preot: „Nu este trecută în calendarul ortodox, dar e foarte importantă”
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close