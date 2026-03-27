Cazul Andrew Tate, redeschis de autoritățile britanice: Acuzațiile de abuz sexual, din nou investigate
Data actualizării: 13:43 27 Mar 2026 | Data publicării: 13:41 27 Mar 2026

Cazul Andrew Tate, redeschis de autoritățile britanice: Acuzațiile de abuz sexual, din nou investigate
Autor: Tiberiu Vasile

Andrew și Tristan Tate Imagine cu Andrew și Tristan Tate. Foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Poliția din Hertfordshire a redeschis ancheta privind acuzațiile de viol și agresiune sexuală formulate împotriva lui Andrew Tate.

O structură de poliţie care face obiectul unei anchete privind modul în care a gestionat acuzaţiile de abuz aduse împotriva influencerului Andrew Tate a redeschis ancheta cu privire la aceste acuzaţii, informează vineri PA Media/dpa.

Hertfordshire Constabulary a decis să reia investigarea presupuselor infracţiuni de viol şi agresiune sexuală care au fost raportate instituţiei între 2014 şi 2015.

Decizia vine la o zi după ce Oficiul Independent pentru Conduita Poliţiei a informat că un fost detectiv ar putea fi supus unor proceduri pentru abatere gravă, din cauza unor "presupuse eşecuri în investigarea corespunzătoare" a cazului.

"Suntem hotărâţi să facem ceea ce este corect"

"Suntem hotărâţi să facem ceea ce este corect şi să ne asigurăm că acuzaţii de o asemenea gravitate sunt investigate în mod corespunzător, temeinic şi complet, indiferent de cât timp a trecut de la producerea lor", a transmis respectiva structură de poliţie într-un comunicat.

Trei femei au depus plângeri împotriva lui Tate la poliţie, dar cazul a fost clasat în 2019, după o anchetă care a durat patru ani.

"Era de mult timp necesar ca poliţia din Hertfordshire să reia ancheta privind acuzaţiile noastre de viol, abuz sexual şi vătămare corporală aduse la adresa lui Andrew Tate. Nu am încetat niciodată să căutăm dreptate, având în vedere că, în opinia noastră, poliţia nu a anchetat în mod corespunzător evenimentele petrecute între 2013 şi 2015" - au reacţionat cele trei presupuse victime într-o declaraţie comună.

În septembrie anul trecut, Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a comunicat că nu au fost îndeplinite condiţiile legale pentru a formula acuzaţii penale.

Cele trei femei şi-au depus plângerile împotriva lui Tate la Înalta Curte

Cele trei femei şi-au depus plângerile împotriva lui Tate la Înalta Curte, alături de o a patra femeie - acuzaţii pe care fostul kickboxer profesionist le neagă "categoric".

Procesul civil este programat să aibă loc în luna iunie a acestui an.

Conform documentelor judiciare, Tate este acuzat că a îndreptat un pistol spre faţa unei femei, spunându-i: "Vei face cum îţi spun eu sau vei regreta amarnic"; o femeie susţine, de asemenea, că Tate a agresat-o cu o curea şi a strâns-o de gât în mai multe rânduri.

Avocaţii lui Tate au negat anterior vehement acuzaţiile, afirmând că acestea sunt "false" şi că femeile "nu au fost controlate şi nu s-au comportat ca şi cum ar fi fost controlate" de el.

Tate se confruntă, de asemenea, cu proceduri legale în România, alături de fratele său, Tristan Tate, ambii negând orice faptă ilegală.

Cei doi urmează să fie extrădaţi în Regatul Unit după încheierea procedurilor din România, după ce poliţia din Bedfordshire a obţinut un mandat european de arestare pentru alte acuzaţii separate de viol şi trafic de persoane, implicând alte femei, scriu PA Media/dpa.

Aceste acuzaţii, pe care fraţii le "neagă fără echivoc", datează din perioada 2012-2015, conform Agerpres.

