DCNews Stiri Premierul Marii Britanii, somat să ceară extrădarea lui Andrew Tate, cu prilejul unei deplasări a acestuia în Dubai
Data actualizării: 20:55 20 Dec 2025 | Data publicării: 19:59 20 Dec 2025

Premierul Marii Britanii, somat să ceară extrădarea lui Andrew Tate, cu prilejul unei deplasări a acestuia în Dubai
Autor: Doinița Manic

andrew-tate-extradare Imagine cu Andrew și Tristan Tate. Foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru
 

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, este presat public să obţină extrădarea lui Andrew Tate, cu prilejul unei deplasări a acestuia în Dubai.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer, este presat să folosească o deplasare a lui Andrew Tate în Dubai pentru a obţine extrădarea acestuia în Marea Britanie, relatează sâmbătă dpa, transmite Agerpres.

Fosta titulară a Internelor Priti Patel a amintit că "fraţii Tate se confruntă cu acuzaţii extrem de grave", iar "prim-ministrul trebuie să solicite autorităţilor din Dubai să-i aresteze când vor veni în vizită şi să-i extrădeze, astfel încât să poată avea loc un proces judiciar adecvat", în contextul în care Tate, în vârstă de 39 de ani şi autointitulat misogin, urma să participe sâmbătă la o gală de box în Dubai.

Emily Darlington, deputată laburistă, care a făcut campanie în numele presupuselor victime ale lui Tate, a calificat la rândul ei drept "un afront la adresa justiţiei faptul că fraţilor Tate li se permite să cutreiere liber lumea, în timp ce presupusele lor victime nici măcar nu pot intra pe reţelele de socializare de teama de a fi hărţuite şi de a le fi expuse locaţiile. (...) Prea des vedem în societatea noastră că victimele şi supravieţuitorii sunt cei ale căror vieţi sunt îngrădite, în timp ce agresorii se sustrag justiţiei".

 "Guvernul britanic are o oportunitate de aur în acest weekend pentru a-l aresta pe Andrew Tate în Dubai"

Matt Jury, de la McCue Jury and Partners, ce reprezintă patru femei care au intentat un proces civil împotriva lui Tate, l-a îndemnat de asemenea pe Starmer să ia măsuri, atenţionând că "guvernul britanic are o oportunitate de aur în acest weekend pentru a-l aresta pe Andrew Tate în Dubai şi a-l aduce în sfârşit în faţa instanţei
în Regatul Unit".

"Dacă vrei să-i înveţi pe băieţi despre pericolele misoginismului, începe prin a le arăta că există consecinţe", a adăugat acesta, în contextul în care guvernul britanic a anunţat recent un program de instruire pentru profesori pentru a identifica şi a combate semnele de sexism în sălile de cursuri, în cadrul unei strategii naţionale ce vizează lupta împotriva violenţelor comise asupra femeilor.

VEZI ȘI: Controversatul Andrew Tate scapă de urmărirea penală în Marea Britanie

Ce acuzații li se aduc fraților Tate

Reamintim că Andrew Tate şi fratele său, Tristan Tate, se confruntă cu multiple acuzaţii în Regatul Unit, inclusiv viol, agresiune, trafic de persoane şi proxenetism. Poliţia din Bedfordshire a obţinut un mandat european de arestare împotriva lor, dar a convenit să permită finalizarea mai întâi a unor proceduri judiciare separate în România.

Amintim că Tristan Tate și-a anunțat plecarea din România, după rezultatul alegerilor prezidențiale din luna mai.

Tristan și Andrew Tate sunt două figuri publice cunoscute mai ales pentru prezența lor controversată pe rețelele sociale, stilul de viață opulent și opiniile exprimate public. Ambii au avut probleme cu legea în România, după ce au fost acuzați de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat.

VEZI ȘI: Tristan Tate își anunță plecarea din România, după rezultatul alegerilor

keir starmer
marea britanie
andrew tate
Tristan Tate
fratii Tate
dubai
