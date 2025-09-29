€ 5.0783
|
$ 4.3338
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 21:44 29 Sep 2025 | Data publicării: 21:32 29 Sep 2025

Controversatul Andrew Tate scapă de urmărirea penală în Marea Britanie
Autor: Andrei Itu

andrew-tate-femeie_43919200 Inquam Photos / Eduard Vinatoru
 

Andrew Tate nu va fi anchetat în Marea Britanie, în dosarul în care patru femei îl acuză de violență sexuală, viol și agresiune.

Hotărârea a fost anunțată luni de Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS).

”Testul juridic pentru urmărirea penală nu a fost îndeplinit”

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a transmis, luni, că nu a fost îndeplinit testul legal pentru a formula acuzații penale .

”Am făcut o nouă revizuire a dosarului în legătură cu acuzațiile de agresiune și viol între 2013 și 2015. După o analiză atentă a probelor furnizate de poliția din Hertfordshire, am concluzionat că testul juridic pentru urmărirea penală nu a fost îndeplinit și că nu trebuie luate măsuri suplimentare. Am informat toate părțile despre decizia noastră și ne-am oferit să ne întâlnim cu reclamanții pentru a le explica mai detaliat raționamentul nostru”, a spus un purtător de cuvânt al CPS. 

”Probele sunt insuficiente”

Andrew Ford, avocatul britanic al lui Tate, a salutat hotărârea. El a spus următoarele: ”În ciuda presiunilor externe, probele vorbesc de la sine în acest caz, iar CPS a confirmat, pe bună dreptate, că probele sunt insuficiente pentru a oferi perspective realiste de condamnare. Motivul pentru care CPS a luat această decizie va deveni evident atunci când probele vor fi prezentate în cadrul procedurilor civile. „Ne bucurăm că acesta este încă un exemplu de potențial caz penal împotriva lui Andrew Tate care cade în uitare.”

Proces civil contra lui Andrew Tate, dar...

Femeile au intentat un proces civil contra lui Andrew Tate la Înalta Curte, după ce procurorii au hotărât, inițial, să nu îl urmărească penal în anul 2019. Trei dintre femei l-au denunțat pe Tate la poliția din Hertfordshire, iar ancheta a fost închisă în același an.

Andrew Tate, în vârstă de 38 de ani, a negat acuzațiile care i s-au adus, respectiv violență sexuală, control coercitiv, precum și agresiune și vătămare corporală. El a spus că sunt ”o serie de minciuni” și ”fabricații grosolane”.

CPS a anunțat separat în luna mai 2025 că a autorizat 21 de acuzații contra lui Tate și a fratelui său, Tristan Tate, în vârstă de 37 de ani. Totul s-a întâmplat după ce a primit un dosar cu probe de la poliția din Bedfordshire.

10 acuzații pe numele lui Andrew Tate

Andrew Tate se confruntă cu 10 acuzații legate de trei presupuse victime, inclusiv viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlul prostituției în scopul obținerii de profit.

Tristan Tate se confruntă cu 11 acuzații legate de o presupusă victimă, inclusiv viol, vătămare corporală și trafic de persoane. Poliția din Bedfordshire a obținut un mandat european de arestare pentru cei doi bărbați în 2024, dar s-a convenit că extrădarea va aștepta până la finalizarea procedurilor separate din România, scrie The Guardian.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

andrew tate
marea britanie
urmarire penala
probe insuficiente
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
O clădire s-a prăbușit pe neașteptate peste sute de copii: Numărul răniților urcă la 83. Imagine cruntă sub dărâmături
Publicat acum 28 minute
Ce se întâmplă cu facturile la energie din 2026. Ilie Bolojan, anunțul momentului
Publicat acum 51 minute
”Nu partidul a fost problema, ci oamenii”. Ilie Bolojan, atac cu manta la foștii lideri politici
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Plan de pace în Gaza. Anunțul lui Trump, răspunsul lui Netanyahu
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Controversatul Andrew Tate scapă de urmărirea penală în Marea Britanie
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Sep 2025
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
Publicat pe 28 Sep 2025
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close