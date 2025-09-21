€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 08:26 21 Sep 2025 | Data publicării: 08:26 21 Sep 2025

Alertă în Voluntari. Un bărbat înarmat a fost surprins în fața casei fraților Andrew și Tristan Tate, din România

Autor: Darius Muresan
andrew-tate-femeie_43919200 Inquam Photos / Eduard Vinatoru
 

Un incident neobișnuit a avut loc sâmbătă seară, în jurul orei 21:00, în fața locuinței fraților Andrew și Tristan Tate din Voluntari, județul Ilfov.

Un tânăr de 27 de ani a fost dus la poliție după ce a fost surprins plimbându-se înarmat cu un pistol airsoft în apropierea porții vilei, în timp ce era live pe o platformă online.

Potrivit unui comunicat transmis de Andrew și Tristan Tate, individul a pătruns în parcarea imobilului și s-a plimbat cu arma în mână, transmisiunea fiind realizată pe o platformă populară dedicată criptomonedelor. Mai mult, bărbatul ar fi încercat să intre în locuință, moment surprins de camerele de supraveghere instalate pe proprietate.

Autoritățile au intervenit rapid, iar tânărul a fost condus la secția de poliție pentru audieri, urmând ca anchetatorii să stabilească exact circumstanțele incidentului și intențiile acestuia.

 „Polițiști au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persona în cauză, fiind vorba despre un bărbat care se afla cu o persoana de sex feminin avea asupra sa o arma neletală, respectiv un pistol de tip airsoft”, a declarat și Andreea Balaș, purtător de cuvânt IPJ Ilfov.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

andrew tate
casa
voluntari
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Ceață densă pe șoselele din țară. Traficul, oprit pe Transalpina
Publicat acum 25 minute
Trump spune că „se vor întâmpla lucruri grave” dacă talibanii refuză să returneze o bază. De ce vor SUA să revină în Afganistan
Publicat acum 32 minute
Alertă în Voluntari. Un bărbat înarmat a fost surprins în fața casei fraților Andrew și Tristan Tate, din România
Publicat acum 49 minute
Horoscop 21 septembrie 2025. Eclipsa de Soare deschide un nou capitol pentru zodie
Publicat acum 57 minute
Penuria de personal din spitale afectează activitatea zilnică a medicilor. De ce nu caută nimeni aceste posturi / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Sep 2025
Locatarii scapă de o parte din costuri! Legea care taie din cheltuielile de bloc
Publicat pe 19 Sep 2025
”O avertizez pe ministra USR a Mediului să nu se joace cu focul”/ ”Nu scapi”
Publicat pe 19 Sep 2025
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
Publicat pe 19 Sep 2025
Escrocheria care nu interesează Guvernul Bolojan, considerată un risc tot mai mare în Cehia. Capcană pentru români
Publicat pe 20 Sep 2025
Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close