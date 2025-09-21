Alertă în Voluntari. Un bărbat înarmat a fost surprins în fața casei fraților Andrew și Tristan Tate, din România

Un tânăr de 27 de ani a fost dus la poliție după ce a fost surprins plimbându-se înarmat cu un pistol airsoft în apropierea porții vilei, în timp ce era live pe o platformă online.

Potrivit unui comunicat transmis de Andrew și Tristan Tate, individul a pătruns în parcarea imobilului și s-a plimbat cu arma în mână, transmisiunea fiind realizată pe o platformă populară dedicată criptomonedelor. Mai mult, bărbatul ar fi încercat să intre în locuință, moment surprins de camerele de supraveghere instalate pe proprietate.

Autoritățile au intervenit rapid, iar tânărul a fost condus la secția de poliție pentru audieri, urmând ca anchetatorii să stabilească exact circumstanțele incidentului și intențiile acestuia.

„Polițiști au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persona în cauză, fiind vorba despre un bărbat care se afla cu o persoana de sex feminin avea asupra sa o arma neletală, respectiv un pistol de tip airsoft”, a declarat și Andreea Balaș, purtător de cuvânt IPJ Ilfov.