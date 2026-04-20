Dominic Fritz a lăsat să se înțeleagă că justiția face abuzuri. Apoi a închis brusc conferința de presă / video

Dominic Fritz, întrebat dacă există colegi care se pregătesc să speculeze o eventuală decizie de incompatibilitate în cazul recursului ANI, astfel încât să fie nevoiți să-și găsească alt președinte de partid, a zis: „Nu cred că există oameni care să speculeze un posibil abuz în justiție. Pe 15 mai este termenul”.

„Nu cred că există oameni care încearcă să speculeze un posibil abuz în justiție. De asemenea, nu cred că vom vedea, pe 15 mai, o astfel de decizie. Dar noi, ca partid, suntem suficient de puternici încât să putem trece prin orice fel de criză”, a zis președintele USR, după care a închis imediat conferința de presă.

Înalta Curte de Casație și Justiție a României a stabilit termenul la care va judeca, pe fond, recursul înaintat de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, pentru anularea raportului de evaluare al Agenției Naționale de Integritate. Procesul se va judeca în data de 15 mai 2026, la Secția de contencios administrativ și fiscal.

Reamintim că Dominic Fritz a pierdut, în luna februarie a acestui an, la Curtea de Apel Timișoara, procesul cu Agenția Națională de Integritate. Primarul ceruse anularea raportului de evaluare în care a fost declarat în conflict de interese, dar judecătorii au menținut raportul ANI.

Pentru conflictul de interese legea prevede atât sancțiuni disciplinare, cum ar fi reducerea cu 10% a indemnizației/salarului pe o perioadă de maximum 6 luni pentru aleșii locali, dar și sancțiuni administrative, între care se află interdicția de a ocupa o funcție publică timp de trei ani.

