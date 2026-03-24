Cum se apără profesorul care l-ar fi lovit pe fiul Marei Bănică. Copiii s-ar fi refugiat în biroul directoarei

Un incident tensionat zguduie o școală din Capitală după ce jurnalista Mara Bănică susține că fiul ei, elev în clasa a opta, a fost bătut de un profesor. În urma acuzațiilor, a fost emis un ordin de protecție pentru adolescent, iar cadrul didactic neagă totul, susținând că nu a atins niciodată copilul.

Incidentul

Potrivit Marai Bănică, fiul ei se afla împreună cu colegii, după ore, lângă școală, când a fost oprit de profesor. „Domnul profesor venea din sens invers și cred că nu a avut loc să treacă sau nu știu ce l-a determinat să îi oprească, 'Ia legitimați-vă, bă! Cine sunteți?' 'Riegler.' Și copilul nu a înțeles Riegler. 'Puteți repeta, vă rog?' Și în clipa aia, domnul profesor i-a dat cu un picior spre zona inghinală, unde nu l-a atins, din fericire. Și au fugit”, povestește Mara Bănică pentru Observator.

După incident, elevii au cerut ajutorul psihologului colegiului, iar directoarea a depus declarații la procuror. „A fost doamna director și a dat o declarație la procuror pentru că copiii s-au refugiat la dânsa în birou imediat după incident, cerând ajutor”, completează Mara Bănică.

Profesorul neagă acuzațiile

Profesorul implicat, Corneliu Riegler, a spus pentru Observator că acuzațiile sunt false. „E o totală aiureală. Eu veneam spre liceu și pe un gard înalt și subțire am văzut un băiat care tremura pe gard. Stătea în dezechilibru și i-am spus: 'băi, mai bine dă-te jos' și l-am și ajutat. Și zic 'ce-i cu tine?' 'colegul - adică băiatul Marei Bănică - mi-a aruncat lucrurile peste gard. N-a existat nicio agresiune. Băiatul Marei Bănică tot făcea cu pieptul la mine și i-am zis 'stai înapoi'".

Ordin de protecție emis

Mama adolescentului a depus plângere la poliție și a obținut un certificat medico-legal. În urma evaluării riscului, poliția a emis un ordin de protecție provizoriu, valabil cinci zile. Profesorul trebuie să păstreze minimum 5 metri distanță în școală față de fiul Marei Bănică și cel puțin 200 de metri față de locuința acestuia.

Context și statistici

Studiile arată că unii dascăli se concentrează mai mult pe violența dintre elevi, ignorând propriile comportamente abuzive. Organizația „Salvați Copiii” arată că 86% dintre elevi au declarat că au fost umiliți sau loviți la școală de către profesori.

Comunicatul DGPMB

"La data de 20 martie, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) - Secția 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, și ulterior prin plângere, de către o femeie, cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost agresat fizic de către un cadru didactic", informează DGPMB. În urma plângerii, polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, rezultând existența unui risc iminent. Astfel, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru cinci zile, conform legislației în vigoare.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 8, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă. Precizăm faptul că Poliția Capitalei tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind siguranța minorilor și desfășoară toate activitățile necesare pentru clarificarea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun", arată sursa citată.

Reacția Inspectoratului Școlar

"Inspectoratul Școlar al Municipiului București a luat act de informațiile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare, referitoare la presupuse fapte de violență săvârșite de un cadru didactic asupra unor elevi ai Colegiului Național 'George Coșbuc'. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, instituția s-a autosesizat cu privire la aspectele semnalate și a dispus trimiterea unei echipe de control pentru verificarea și analiza situației.

După finalizarea verificărilor și întocmirea raportului de către echipa de control, vom furniza informații privind concluziile și măsurile dispuse. Inspectoratul Școlar al Municipiului București tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind siguranța elevilor și respectarea normelor legale în unitățile de învățământ" a transmis Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Jurnalista Mara Bănică a cerut suspendarea profesorului implicat: „Să îl suspende pe acest om de la catedră”, a scris pe Facebook, precizând că va depune documentele necesare la ISMB.

„Pentru mine a fost un weekend greu. Să te duci cu copilul tău bătut de un profesor la Medicină Legală nu e cel mai plăcut lucru. Vreau să mulțumesc procurorului de caz. A audiat martori, a analizat situația și a dispus ca profesorul Corneliu Riegler să stea departe de copilul meu: 200 de metri de casa noastră și 5 metri în școală", a încheiat Mara Bănică.

