DCNews Stiri Avocat din București trimis în judecată după ce şi-ar fi hărţuit fosta soţie cu 205 mesaje
Data publicării: 17:40 31 Mar 2026

Avocat din București trimis în judecată după ce şi-ar fi hărţuit fosta soţie cu 205 mesaje
Autor: Andrei Itu

Un avocat din București a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, fiind acuzat că și-a hărțuit fosta soție prin trimiterea a numeroase mesaje jignitoare și obscene pe telefonul mobil.

Azi, 31 martie 2026, s-au încheiat cercetările, fiind dispusă de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti trimiterea în judecată a unui avocat din București, acuzat că și-a hărțuit fost soție cu numeroase mesaje obscene și jignitoare.

"La data de 31.03.2026, au fost finalizate cercetările, fiind dispusă de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti trimiterea în judecată, în stare de libertate, şi sesizarea Curţii de Apel Bucureşti cu privire la o persoană fizică, având calitatea de avocat în cadrul Baroului Bucureşti, sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de hărţuire", transmite Parchetul într-un comunicat de presă.

Avocatul și-ar fi hărțuit fosta soție cu 205 mesaje, dintre care 56 având conţinut injurios/obscen/jignitor

Anchetatorii spun că, în perioada 13 - 25 iulie 2024, inculpatul i-a expediat fostei sale soţii, de pe telefonul mobil, pe numărul personal de telefon al acesteia, prin iMessage şi WhatsApp, un număr total de 205 mesaje text - dintre care 56 având conţinut injurios/obscen/jignitor -, comunicări care, atât prin frecvenţă, cât şi prin conţinut, i-au cauzat o temere persoanei vătămate.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti afirmă că şi-a asumat, în mod ferm, combaterea oricărei forme de violenţă, de natură penală, îndreptată împotriva femeilor.

