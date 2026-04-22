DCNews Stiri DNA, zeci de percheziții în București și patru județe. Acuzații de corupție la CJ Sălaj și CJ Bistrița-Năsăud
Data actualizării: 11:25 22 Apr 2026 | Data publicării: 11:05 22 Apr 2026

BREAKING NEWS DNA, zeci de percheziții în București și patru județe. Acuzații de corupție la CJ Sălaj și CJ Bistrița-Năsăud
Autor: Roxana Neagu

intrare in sediul dna DNA. Sursa foto: Agerpres

Procurorii DNA anunță zeci de percheziții într-o anchetă care vizează Consiliul Județean Sălaj și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

UPDATE: Radu Moldovan este liderul CJ Bistrița-Năsăud, lider al PSD. DNA face acum percheziții atât la biroul său, cât și la domiciliul personal. 

Președintele Consiliului Județean Sălaj este Dinu Iancu-Sălăjanu, din partea PNL. 

----

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 - prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici. De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez. 

Acestea au loc cu sprijinul Direcției Naționale Anticorupție-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Alba Iulia, Brașov, Iași, Oradea, Pitești, Suceava și Timișoara, EUROJUST, I.P.J. Alba, I.P.J. Cluj și I.P.J. Maramureș, S.R.P.T. Cluj-Napoca, precum și a Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare” anunță DNA. 

