Zeci de deținuți trimiși zilnic la muncă în Botoșani, în baza unor acorduri cu firme private

Zeci de deţinuţi din Penitenciarul din Botoşani sunt folosiţi zilnic la muncă, ca prestatori de servicii pentru diferite firme private, iar acest lucru înseamnă nu doar câştiguri financiare, ci şi posibilităţi de eliberare mai rapidă din detenţie, a declarat directorul unităţii de detenţie, Daniel Pânzariu.

Potrivit acestuia, închisoarea din Botoşani are încheiate contracte cu mai multe societăţi comerciale pentru asigurarea forţei de muncă calificate sau necalificate, iar în acest moment aproape 70 de persoane lucrează, contra-cost, în domeniul construcţiilor, dar şi în industria prelucrării lemnului.

Inclusiv persoanele care nu au muncit niciodată primesc această șansă

"Inclusiv persoanelor care nu au muncit niciodată înainte de privarea de libertate li se oferă şansa de a desfăşura o activitate, acestea înţelegând astfel chiar mai mult decât alţii că munca este importantă şi le oferă, chiar şi în detenţie, multiple beneficii, respectiv posibilitatea liberării din penitenciar mai repede, posibilitatea utilizării unui procent din banii obţinuţi prin muncă pentru a-şi procura bunuri necesare pe timpul detenţiei, pentru a-şi ajuta familia sau pentru a despăgubi victimele infracţiunilor lor", a afirmat Daniel Pînzariu.

Şeful unităţii de detenţie susţine că numărul persoanelor private de libertate apte să efectueze munci calificate sau necalificate în interesul unor firme este, însă, mult mai mare, de până la 400. El atrage atenţia că, pe fondul crizei de forţă de muncă din România, deţinuţii sunt o variantă de lucru foarte bună, atractivă atât din punct de vedere al preţului, cât şi al disponibilităţii de a presta o muncă variată.

Deţinuţii au fost angrenaţi în activităţi precum întreţinerea spaţiilor verzi, agricultură, construcţii şi amenajări interioare

"Administraţia Penitenciarului înţelege importanţa muncii pentru orice persoană şi întreprinde în mod constant demersuri pentru încheierea unor contracte avantajoase atât pentru agenţii economici interesaţi de forţă de muncă specială, cât şi pentru persoanele care prestează efectiv munca, asigurându-se că activităţile contractate pot fi realizate la un nivel de calitate corespunzător de persoanele aflate în detenţie, dar şi că acestea nu pun în pericol sănătatea şi integritatea corporala a deţinuţilor. De-a lungul timpului, deţinuţii au fost angrenaţi în activităţi lucrative în cele mai variate domenii, de la întreţinerea spaţiilor verzi, lucrări în agricultură, până la construcţii şi amenajări interioare, de fiecare dată beneficiarii fiind satisfăcuţi de modalitatea în care s-au derulat contractele, de rezultatele obţinute şi de calitatea lucrărilor, având deja clienţi tradiţionali care an de an reînnoiesc contractele cu penitenciarul", a precizat directorul Penitenciarului din Botoşani.

El a exemplificat că în prezent există deţinuţi care lucrează în construcţii, la reabilitarea unor unităţi de învăţământ din municipiul Botoşani, dar şi pentru firme din judeţul Suceava, la manipularea masei lemnoase, dar şi într-o fabrică de mobilier. De asemenea, Penitenciarul urmează să încheie un contract cu o firmă specializată în lucrări silvice, care ar urma să folosească zeci de deţinuţi la împădurirea unei suprafeţe de teren, conform Agerpres.

