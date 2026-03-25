€ 5.0952
|
$ 4.3913
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0952
|
$ 4.3913
 
DCNews Stiri Justiție Robert Cazanciuc în fața reconstituirii procesului criminalului de război, Adolf Eichmann
Data actualizării: 14:10 25 Mar 2026 | Data publicării: 14:08 25 Mar 2026

Robert Cazanciuc în fața reconstituirii procesului criminalului de război, Adolf Eichmann
Autor: Crişan Andreescu

Reconstituirea procesului în care criminalul nazist de război Adolf Eichmann a fost condamnat la moarte a devenit deja o lecție de istorie predată în fiecare an în fața a sute de elevi, a declarat Robert Cazanciuc.

"Am participat, pentru al treilea an consecutiv, la acest demers educațional de o importanță profundă, într-un spațiu simbolic al culturii și al conștiinței - Opera Națională București.

Recompunerea artistică a procesului de acum 65 de ani, grație eforturilor Complexului Educațional Laude Reut, este și o lecție vie despre memorie, responsabilitate și justiție, în care elevii participanți au de învățat că viitorul nu se construiește doar prin ceea ce știm, ci prin ceea ce alegem să nu repetăm. I-am rugat să nu uite niciodată că istoria este nu doar despre ceea ce s-a întâmplat, ci și despre ceea ce permitem să se mai întâmple, pentru că responsabilitatea nu aparține trecutului, ci ne aparține nouă.

Implicarea elevilor este esențială, pentru că, prin asta, demonstrează că memoria nu este pasivă, ci ea se construiește, se transmite și se apără. Îi felicit și pe această cale pentru curajul de a înfrunta un subiect dificil al istoriei umanității – exterminarea în masă a șase milioane de oameni nevinovați", a precizat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
