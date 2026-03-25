Robert Cazanciuc în fața reconstituirii procesului criminalului de război, Adolf Eichmann

"Am participat, pentru al treilea an consecutiv, la acest demers educațional de o importanță profundă, într-un spațiu simbolic al culturii și al conștiinței - Opera Națională București.

Recompunerea artistică a procesului de acum 65 de ani, grație eforturilor Complexului Educațional Laude Reut, este și o lecție vie despre memorie, responsabilitate și justiție, în care elevii participanți au de învățat că viitorul nu se construiește doar prin ceea ce știm, ci prin ceea ce alegem să nu repetăm. I-am rugat să nu uite niciodată că istoria este nu doar despre ceea ce s-a întâmplat, ci și despre ceea ce permitem să se mai întâmple, pentru că responsabilitatea nu aparține trecutului, ci ne aparține nouă.

Implicarea elevilor este esențială, pentru că, prin asta, demonstrează că memoria nu este pasivă, ci ea se construiește, se transmite și se apără. Îi felicit și pe această cale pentru curajul de a înfrunta un subiect dificil al istoriei umanității – exterminarea în masă a șase milioane de oameni nevinovați", a precizat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.