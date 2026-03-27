Noelia Castillo, 25 de ani, a ales eutanasia după ani de dureri fizice și emoționale. Care au fost ultimele cuvinte și ce a declarat mama sa

La 26 martie 2026, Spania a fost martora unui moment greu. Noelia Castillo, tânăra de 25 de ani, a ales să își încheie viața prin eutanasiere, singură, în spital, fără ca familia să îi fie alături. Decizia a venit după ani de dureri fizice și traume emoționale care i-au marcat întreaga viață.

Drama care i-a marcat viața Noeliei Castillo

Totul a început în 2022, când Noelia a fost victima unui abuz sexual comis de fostul iubit și alți trei bărbați. Trauma a fost atât de puternică încât a încercat să își ia viața, aruncându-se de la etajul 5 al unui bloc. Supraviețuirea a adus însă o suferință cruntă. Tânăra a rămas imobilizată într-un scaun cu rotile, trăind cu dureri constante.

„Nu am raportat acest lucru pentru că au trecut câteva zile până am încercat să mă sinucid”, a spus ea despre agresiune. Presa spaniolă a menționat că tânăra consumase cocaină înainte de tentativa de sinucidere.

Ultimele clipe și decizia finală

Procedura de eutanasie a avut loc joi, la ora 18:00, într-un spital din Barcelona, respectând toate protocoalele medicale. Înainte de a muri, Noelia a transmis un mesaj cutremurător: „În sfârșit mă pot odihni”. Suferea de paraplegie în proporție de 74% și descria durerile ca fiind insuportabile.

„Nu mai pot suporta durerea, nu mai pot suporta tot chinul din capul meu din cauza a ceea ce am trecut”, a declarat ea într-un interviu. Tânăra a subliniat că niciun membru al familiei nu era de acord cu eutanasia, însă suferința acumulată a fost mai puternică decât opoziția lor: „Vreau să plec acum și să nu mai sufăr, punct.”

Familia în doliu

Pe 27 martie, mama sa, Yolanda Castillo, a vorbit pentru prima oară după moartea fiicei, cerând respectarea intimității. Avocatul familiei a precizat că părinții sunt devastati și doresc să își trăiască doliu departe de camerele de filmat.

Noelia a decis să fie singură la administrarea injecției, dorind să se prezinte lumii în ultimele momente cu „cea mai frumoasă” rochie și machiaj simplu. „Mama mi-a spus că ar fi vrut să fie ultima care îmi vede ochii închiși, dar asta nu va fi posibil”, a explicat ea.

Cum s-a desfășurat procedura

Eutanasia a fost realizată printr-un protocol medical care implică trei medicamente administrate intravenos. Conform Comitetului de Etică al Spitalului Vall d’Hebron, procedura induce somn profund și apoi stop cardiorespirator, asigurând că pacientul nu resimte suferință.

Cazul a atras atenția publicului nu doar din cauza poveștii personale, ci și a luptei juridice. Subiectul a fost dezbătut în Congresul spaniol, cu Francina Armengol susținând dreptul la moarte demnă, în timp ce partidul Vox a catalogat gestul drept o „execuție”.

Precedent în legislația spaniolă privind eutanasia

Decizia instanței, care a permis procedura în ciuda opoziției familiei, marchează un precedent în Spania. Hotărârea întărește dreptul individual al pacientului de a decide asupra propriei vieți și oferă un cadru pentru cazuri similare viitoare. Povestea lui Noelia Castillo reamintește, cu durere, importanța dreptului la moarte demnă și limitele suferinței suportate de pacienți, conform Pro TV.

