€ 5.0918
|
$ 4.3226
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0918
|
$ 4.3226
 
Fost șef din Ministerul Proiectelor Europene, trimis la închisoare: lua „taxă" din salariile angajaților
Data actualizării: 18:12 16 Apr 2026 | Data publicării: 17:41 16 Apr 2026

Fost șef din Ministerul Proiectelor Europene, trimis la închisoare: lua „taxă” din salariile angajaților
Autor: Tiberiu Vasile

bani lei bancnote Sursa foto: Agerpres / bani

Curtea de Apel București a decis definitiv condamnarea lui Dragoș Adrian Iorga, stabilind o pedeapsă cu executare și confiscarea sumelor obținute ilegal din „taxele” cerute subordonaților.

Dragoş Adrian Iorga, fost director în cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a fost condamnat definitiv, joi, la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare, într-un dosar în care este acuzat că lua mită de la subordonaţi sub forma unei taxe din salariu.

Decizia a fost dată de Curtea de Apel Bucureşti, instanţă care a respins apelul lui Dragoş Adrian Iorga şi a menţinut condamnarea aplicată în noiembrie 2025 de Tribunalul Bucureşti.

De asemenea, instanţa a dispus confiscarea sumei de 75.600 lei, reprezentând banii primiţi de Dragoş Adrian Iorga ca taxă de la subordonaţii săi.

Iorga ar fi "ajutat" două persoane cu răspunsuri pentru probele de la concurs. În schimbul ajutorului lua 1.500 lei lunar

Pe de altă parte, la judecarea pe fond a dosarului, tribunalul a respins solicitarea DNA privind confiscarea extinsă a unor importante sume de bani de la fostul director (10.000 dolari, 11.000 euro, 174.600 lei), dar şi a cantităţii de 62,5 g lingouri de aur.

Dragoş Adrian Iorga, la data faptelor director al Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Bucureşti-Ilfov, instituţie aflată în subordinea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită (două fapte, ambele în formă continuată) şi folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii (două fapte).

Procurorii notează că, la începutul anului 2021, Dragoş Adrian Iorga ar fi "ajutat" două persoane prin remiterea nelegală a subiectelor şi răspunsurilor corecte să ocupe, prin concurs, două posturi în cadrul unui proiect derulat prin Organismul Intermediar Regional Bucureşti-Ilfov.

În schimbul acestor "servicii", anchetatorii spun că Iorga ar fi pretins de la cele două persoane câte 1.500 lei lunar, de la data primirii primului salariu până la data de 30 noiembrie 2023 (data finalizării proiectului), aspecte cu care cele două persoane ar fi fost de acord.

DNA a efectuat percheziţii la domiciliul şi biroul lui Iorga din Bucureşti

Conform înţelegerii, în perioada martie 2021 - octombrie 2023, Dragoş Adrian Iorga ar fi primit de la cele două persoane suma totală de 75.600 lei.

În timpul anchetei, DNA a efectuat percheziţii la domiciliul şi biroul lui Iorga din Bucureşti, fiind ridicate, printre altele, următoarele: 174.600 lei, 10.000 de dolari şi 11.000 euro, lingouri din aur în greutate totală de 65,2 grame, conform Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mipe
proiecte europene
investitii
arestat
spaga
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close