Descoperire macabră în Buzău: Bărbat găsit împuşcat în locuința sa

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, la faţa locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti criminalişti, de ordine publică şi specialişti din cadrul Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase.

Bărbat de 58 de ani găsit mort într-o locuință din Pârscov, Buzău: ipoteza luată în calcul de anchetatori

"La data de 17 aprilie a.c., poliţiştii din Buzău au fost sesizaţi cu privire la faptul că într-un imobil din Pârscov a fost descoperit cadavrul unui bărbat. În urma sesizării, un echipaj de poliţie s-a deplasat la imobilul indicat şi a constatat că cele sesizate se confirmă, în locuinţă fiind depistat un bărbat ce prezintă leziuni ce par a fi produse prin împuşcare, leziuni incompatibile cu viaţa. Din primele verificări s-a stabilit că ar fi vorba despre un bărbat de 58 de ani, din Pârscov (...)

Până la acest moment nu au rezultat indicii ale implicării în acte de violenţe, fiind luată în calcul inclusiv ipoteza suicidului", conform unui comunicat de presă.

Dosar penal întocmit de polițiști după descoperirea din Pârscov, Buzău

Poliţiştii au întocmit un dosar penal şi continuă cercetările sub coordonarea unui procuror. De asemenea, urmează să fie făcută necropsia pentru a clarifica toate împrejurările în care a survenit decesul bărbatului.