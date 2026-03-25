Avertismentul unui avocat: „Explozie” de imagini ilegale, pe fondul planurilor OpenAI pentru ChatGPT

Pe măsură ce inteligența artificială a devenit tot mai puternică și mai prezentă în viața noastră de zi cu zi, era probabil doar o chestiune de timp până când aceasta urma să fie folosită pentru a crea conținut pentru adulți.

Riscurile asociate utilizării IA pentru generarea de imagini au devenit extrem de evidente la începutul acestui an, când programul Grok al lui Elon Musk a publicat mii de imagini inadecvate, în care femeile erau dezbrăcate și au fost publicate chiar și imagini sexualizate cu copii.

În ciuda acestui fapt, Sam Altman, CEO-ul OpenAI, și-a reafirmat în mod regulat planurile de a introduce conținut erotic în popularul program al companiei sale, ChatGPT.

De ce introduce ChatGPT conținut pentru adulți?

Pe scurt: banii.

Pornografia online a devenit una dintre cele mai mari afaceri din lume, popularitatea site-urilor precum OnlyFans demonstrează cât de mulți bani sunt dispuși unii oameni să cheltuiască, atât pentru accesul la imagini explicite, cât și pentru simpla companie în mijlocul unei epidemii de singurătate.

În octombrie 2025, Altman a confirmat pentru prima dată planurile ChatGPT privind conținutul erotic.

„În decembrie, pe măsură ce vom implementa mai pe deplin limitarea de vârstă și ca parte a principiului nostru de a trata utilizatorii adulți ca pe niște adulți, vom permite și mai multe lucruri, cum ar fi conținutul erotic pentru adulții verificați”, a spus el la acea vreme.

Cu toate acestea, la începutul acestei luni s-a confirmat că planurile au fost suspendate, compania de tehnologie cu peste 900 de milioane de utilizatori afirmând că își concentrează eforturile pe „îmbunătățirea inteligenței, perfecționarea personalității, personalizare și transformarea experienței într-una mai proactivă”.

Altman a adăugat, totuși, că încă crede în „principiul tratării adulților ca pe niște adulți”, doar că va fi nevoie de ceva mai mult timp pentru a ajunge acolo.

La începutul acestui an, X a fost nevoit să ia măsuri pentru a împiedica persoanele sub 18 ani să vizioneze anumite conținuturi, precum și utilizarea tehnologiei pentru generarea de imagini ilegale.

Altman lasă în mod clar ușa deschisă pentru conținutul pentru adulți generat de IA în viitor, acesta fiind deja disponibil în alte colțuri obscure ale internetului, dar un avocat specializat în infracțiuni sexuale a declarat pentru LADbible că progresele tehnologice în domeniul IA au potențialul de a provoca o „explozie” de imagini ilegale în viitor.

Cum ar putea conținutul pentru adulți generat de IA să ducă la apariția unui număr mai mare de imagini ilegale?

Marcus Johnstone, director general al firmei de avocatură PCD Solicitors, specializat în apărarea penală a persoanelor acuzate de infracțiuni sexuale, avertizează că „nu trebuie să subestimăm pericolele pe care le prezintă IA și generarea de imagini prin IA”.

„Numai în ultimii doi ani, am văzut zeci de cazuri care implicau imagini indecente și ilegale cu copii generate de IA, inclusiv cazuri în care adolescenți au generat, în mod naiv, dar ilegal, imagini ilegale cu prieteni, colegi de clasă și profesori. Ceea ce urmează să vedem în următorii câțiva ani este o explozie a infracțiunilor legate de imagini ilegale generate de IA, inclusiv imagini sexuale deepfake cu adulți, copii și abuz sexual asupra copiilor. În opinia mea, aceasta va deveni în curând una dintre cele mai frecvente infracțiuni sexuale, cu mii și mii de cazuri pe an”, spune el.

Și, deși platformele de IA ar putea fi supuse acelorași pedepse ca site-urile de pornografie online care nu respectă noile reguli privind restricțiile de vârstă, natura criptată a site-urilor de mesagerie înseamnă că este foarte dificil pentru poliție să-i găsească pe infractori fără a acționa sub acoperire.

90 % din totalul infracțiunilor sexuale implică activități online

Johnstone explică: „În ultimii 15 ani, rețelele sociale au transformat complet modul în care sunt comise infracțiunile sexuale. Creșterea platformelor de socializare și explozia site-urilor porno au schimbat complet această situație, iar infracțiunile sexuale online depășesc acum cu mult numărul infracțiunilor sexuale care au loc pe stradă. Cercetările recente indică faptul că 90 % din totalul infracțiunilor sexuale implică activități online, cele mai frecvente fiind exploatarea sexuală a copiilor online, ademenirea copiilor și imaginile indecente cu copii.

Rețelele sociale, inteligența artificială și dezvoltarea Chat GPT reprezintă acum un alt cocktail revoluționar. Acestea oferă mediul perfect pentru ca prădătorii periculoși să vizeze copiii, dar înseamnă, de asemenea, că foarte multe persoane riscă să comită ele însele infracțiuni. M-am ocupat de foarte multe cazuri în care persoane naive și vulnerabile, inclusiv adolescenți și copii, au încălcat legea fără să aibă intenția de a face acest lucru.

Acestea includ cazuri în care oamenii au vizionat conținut ilegal găzduit pe site-uri porno legale, au schimbat fotografii și mesaje explicite cu copii de vârsta lor sau au primit din greșeală și fără voia lor imagini indecente de la alții. Fiecare dintre aceste scenarii îndeplinește criteriile pentru o infracțiune sexuală gravă, iar IA va prelua acest fenomen și îl va amplifica de o sută de ori”.

Ce a declarat OpenAI cu privire la aceste îngrijorări?

Într-un interviu acordat tot publicației LADbible, OpenAI a precizat că „predicția vârstei” a fost deja implementată pe toate platformele sale, ceea ce garantează că orice persoană cu vârsta sub 18 ani va „beneficia automat de măsuri de protecție suplimentare pentru a reduce expunerea la conținut sensibil sau potențial dăunător”.

În cazurile în care utilizatorii nu dezvăluie sau potențial mint cu privire la vârsta lor, predicția vârstei funcționează prin monitorizarea „semnalelor comportamentale și la nivel de cont”, inclusiv de cât timp există contul, ora din zi la care este utilizat cel mai frecvent și alte tipare de-a lungul timpului.

Deși modul pentru adulți va fi în continuare disponibil, compania dorește să se asigure că acesta reflectă pe deplin principiile pe care le-a stabilit și funcționează exact așa cum este prevăzut.

Acest lucru înseamnă, de asemenea, că politicile sale de utilizare sunt concepute astfel încât să interzică generarea de conținut care sexualizează copiii în orice fel, în timp ce seturile de date de antrenare sunt verificate pentru a detecta și elimina orice material ilegal.