DCNews Stiri Radu Miruță nu exclude trimiterea de militari români și nave în Strâmtoarea Ormuz
Data publicării: 16:37 25 Mar 2026

Radu Miruță nu exclude trimiterea de militari români și nave în Strâmtoarea Ormuz
Autor: Ioan-Radu Gava

radu miruta Radu Miruță

Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a declarat miercuri după-amiază că „este posibil“ ca România să trimită militari și nave în Orientul Mijlociu.

Într-o intervenție telefonică la postul Digi24, Radu Miruță a precizat că nu se fac în acest moment scenarii privitoare la trimiterea de militari români sau nave în Orientul Mijlociu, însă acest lucru este posibil în funcție de ce va decide șeful statului.

„Acum se fac scenarii, dacă trimitem militari, dacă trimitem nave?“, a întrebat prezentatoarea de la Digi24.

„Nu!“, a replicat ministrul.

„Ar urma să se întâmple asta?“, a insistat prezentatoarea.

CITEȘTE ȘI                 -                EXCLUSIV Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem

„Este posibil, eu nu pot să dispun în locul domnului președinte care a discutat cu ceilalți șefi de stat când a spus că România se poate implica“, a adăugat Radu Miruță.

„Deci, România a ridicat mâna și a spus că se poate implica, probabil și cu misiuni de deminare, în formatele în care a participat președintele, da?“, a adăugat prezentatoarea TV.

„Singura informație certă este anunțul domnului președinte care a menționat că România nu stă deoparte, ci se implică alături de alte țări. Cum va arăta pe foaie această implicare, e o chestiune care urmează să se întâmple“, a precizat Radu Miruță.

„E o informație care ridică semne de întrebare și e foarte bine să lămuriți. Când a ridicat mâna România, când am putea trimite militari, cine decide, România sau e o decizie la nivelul statelor care au decis să se implice în eliberarea Strâmtorii Ormuz?“, a insistat prezentatoarea.

„Aceste întrebări nu au un răspuns. Singurul răspuns e acela că România e printre țările care au decis să nu stea deoparte la reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Ce înseamnă asta nu este decât un rezultat al întâlnirii care va avea loc între cei care au menționat că vor fi parte din această acțiune“, a mai precizat ministrul Radu Miruță, adăugând că nu s-a luat nicio decizie până în acest moment.

