Andrej Babis neagă că legea privind transparenţa finanţării ONG-urilor ar fi de inspiraţie rusească. E, de fapt, pe model american

Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Justiţiei şi care urmează să intre în dezbaterea parlamentului, este inspirat din modelul legislaţiei adoptate în SUA în anul 1938, respectiv "Legea de Înregistrare a Agenţilor Străini" (The Foreign Agents Registration Act - FARA), care impune entităţilor ce primesc finanţări din străinătate, fie că este vorba despre subvenţii, burse sau donaţii, să se înregistreze, potrivit EFE și Agerpres.

Dar ONG-urile, activiştii pentru drepturile omului şi opoziţia pro-UE fac comparaţii între această propunere legislativă şi iniţiative de acelaşi fel din Rusia, Ungaria, Slovacia sau Georgia, iniţiative contestate de instituţiile europene.

Totuşi, premierul Andrej Babis neagă toate acestea. "Nu pregătim nicio lege inspirată de Rusia sau de SUA împotriva organizaţiilor non-profit", a spus el într-un mesaj video postat pe reţelele de socializare, răspunzând criticilor venite din partea ONG-ului denumit "Un milion de momente pentru democraţie ", care a adunat sâmbătă la Praga circa 150.000 manifestanţi la un protest antiguvernamental.

"Toate sursele de finanţare vor fi accesibile publicului" prin intermediul unui registru pregătit de Ministerul Finanţelor şi care va fi publicat trimestrial, obiectivul fiind acela de a "face transparentă finanţarea organizaţiilor non-profit" ce primesc fonduri din partea statului ceh sau din străinătate, a explicat premierul Andrej Babis, un politician de orientare conservatoare critic faţă de Bruxelles şi apropiat de premierul ungar Viktor Orban.

Cât despre auditarea acestor fonduri, fie că ele vin din exterior sau de la statul ceh, aceasta va fi mai complicată şi va necesita mai mult timp, a indicat el. Dar măsurile "nu vor fi aplicate în grabă şi ele trebuie să reflecte zona gri tot mai extinsă a activismului cetăţenesc, a lobby-ului şi influenţei asupra Statului finanţate din străinătate", a argumentat şeful guvernului de la Praga.

El a menţionat Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) - instituţie în prezent practic desfiinţată de preşedintele american Donald Trump - ca exemplu de sursă de finanţare a ONG-urilor, pe care le-a acuzat că, în timp ce primesc bani din străinătate, "încearcă sistematic să schimbe legislaţia" şi să exercite presiuni asupra guvernului.

Şi ceilalţi membri ai coaliţiei guvernamentale conduse de partidul anti-sistem ANO (Acţiunea Cetăţenilor Nemulţumiţi) al lui Babis consideră necesară o astfel de lege pentru o mai mare transparenţă a finanţării ONG-urilor, astfel încât să fie observate interesele susţinute de acestea şi încercările altor ţări de a influenţa politica naţională.

"Este esenţial ca organizaţiile non-profit ce promovează obiective politice să fie la fel de transparente ca partidele politice", a remarcat ministrul ceh de externe Petr Macinka, care este şi preşedintele partidului eurosceptic "Motoriştii", una dintre cele trei formaţiuni ale coaliţiei de guvernare.