DCNews Stiri Zeci de mii de oameni în stradă la Praga: Presiune asupra guvernului și îngrijorări pentru presă
Data publicării: 20:39 21 Mar 2026

Zeci de mii de oameni în stradă la Praga: Presiune asupra guvernului și îngrijorări pentru presă
Autor: Dana Mihai

Zeci de mii de oameni în stradă la Praga: Presiune asupra guvernului și îngrijorări pentru presă - Imagine realizata cu AI

Mulți oameni s-au adunat sâmbătă pe platoul Letná din Praga pentru un protest organizat de „Million Moments for Democracy”, participarea fiind estimată de organizatori la între 200.000 și 250.000 de persoane.

Transportul public spre zonă a fost aglomerat, voluntarii au ajutat la direcționarea participanților, iar poliția a descris evenimentul ca fiind în mare parte pașnic, reținând un bărbat care a tras cu arme airsoft dintr-o fereastră din apropiere.

Critici la adresa guvernului și temeri privind democrația

Vorbitorii au criticat dur guvernul condus de premierul Andrej Babiš (ANO) și au avertizat asupra unui regres democratic. Apelurile pentru apărarea presei publice au fost o temă centrală, pe fondul îngrijorărilor legate de modificările planificate, inclusiv eliminarea taxelor de licență pentru televiziunea și radioul public din Cehia.

Organizatorii au îndemnat la o implicare civică mai mare, inclusiv prin aderarea la partide politice și încurajarea acestora să se deschidă către membrii mai tineri.

Citește și: SUA trag un semnal de alarmă în NATO după decizia Cehiei privind bugetul apărării

Actorul Ivan Trojan a declarat că este un preț prea mare pentru imunitatea politică a lui Babiš faptul că partidele extremiste și populiste dețin ministere-cheie, iar fostul președinte al Academiei de Științe, Václav Pačes, a avertizat că o lege propusă privind înregistrarea legăturilor externe ale ONG-urilor ar putea limita treptat libertățile personale, potrivit English.radio.cz.

Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
De ce în țările dezvoltate viteza pe autostradă este mai mică decât în România
Publicat acum 41 minute
Ţările G7 cer Iranului să oprească atacurile "nejustificabile" împotriva statelor din Orientul Mijlociu
Publicat acum 58 minute
Româncă și iranian, suspectați de spionaj pentru Iran. Au încercat să intre într-o bază nucleară
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Accident mortal pe DN2
Publicat acum 1 ora si 47 minute
Modificare în lotul României pentru barajul cu Turcia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 53 minute
Bolojan, în pragul căderii. Jocurile PNL și PSD, după votul pe buget. Cine ar putea fi noul premier
Publicat acum 9 ore si 31 minute
Lecţie predată în trafic unui şofer care a depăşit coloana. Titi Aur, de acord "ca toţi să avem politica asta"
Publicat acum 14 ore si 27 minute
Vechimea în muncă, cel mai mare pericol pentru cei care fac mentenanţă la eoliene. Motivul e surprinzător
Publicat acum 11 ore si 13 minute
Iranul a lansat 2 rachete spre bazele de pe insula Diego Garcia, la 4000 km distanţă. Bogdan Chirieac a subliniat posibila miză a atacului
Publicat acum 8 ore si 53 minute
Un baraj riscă să se rupă. Aproximativ 5.500 persoane, evacuate
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close