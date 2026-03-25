Vești bune pentru locuitorii Sectorului 4: Taxa de dezvoltare urbană a fost revocată și cetățenii vor primi sprijin financiar pentru combustibil

Prin intermediul unui comunicat de presă, Primăria Sectorului 4 a anunțat că Sectorul 4 va implementa două măsuri de sprijin pentru locuitori: revocarea taxei speciale de dezvoltare urbană și acordarea unui ajutor de 600 de lei pentru achiziția de carburant, plătibil în trei tranșe.

„Sectorul 4 al Municipiului București implementează, începând cu 1 aprilie a.c., cele două măsuri cu impact bugetar semnificativ pentru fiecare dintre locuitorii săi, măsuri anunțate zilele trecute de către primarul Daniel Băluță, menite să sprijine populația în această perioadă extrem de complicată, marcată de creșteri alarmante ale costului vieții, pe fondul situației geopolitice complicate pe care o traversăm.

Astfel, Consiliul Local al Sectorului 4 a decis, în cadrul unei ședințe extraordinare ce a avut loc astăzi, 25 martie a.c., revocarea taxei speciale de dezvoltare urbană. Aceasta fusese introdusă în ianuarie 2025, cu titlu provizoriu, și viza crearea cadrului financiar necesar pentru creșterea numărului de locuri de parcare, publice și de reședință.

Totodată, în cadrul ședinței Consiliului Local al Sectorului 4 de astăzi, a fost avizată și propunerea primarului Daniel Băluță de a acorda populației un ajutor în sumă totală de 600 de lei pentru achiziția de carburant, ajutor plătibil în trei tranșe de câte 200 de lei la fiecare două luni din următoarele 6 luni de zile”, se arată în comunicatul de presă.

Daniel Băluță: Avem toate șansele să depășim și acest moment dificil

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a declarat că revocarea taxei de dezvoltare urbană și acordarea unui sprijin pentru achiziția de carburant sunt măsuri necesare pentru a proteja locuitorii de scumpiri și a sprijini persoanele active să-și păstreze locurile de muncă.

„România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar solidaritatea nu este doar o opțiune, ci o responsabilitate. În acest context, deciziile adoptate astăzi în Consiliul Local al Sectorului 4 nu sunt întâmplătoare, ci măsuri ferme și necesare pentru sprijinirea oamenilor în fața scumpirilor accelerate care afectează nivelul de trai.

Prima măsură vizează revocarea taxei de dezvoltare urbană. A doua măsură introduce un sprijin concret pentru achiziția de carburant, direcționat în special către persoanele active, adică spre cei care muncesc și pe care trebuie să-i ajutăm să-și păstreze locurile de muncă.

Este un semnal clar pe care comunitatea noastră trebuie să-l dea, și anume acela că noi nu așteptăm, ci acționăm. Sunt convins că, dacă rămânem uniți, avem toate șansele să depășim și acest moment dificil, așa cum am demonstrat de fiecare dată”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4”, se arată în comunicatul de presă transmis de Primăria Sectorului 4.