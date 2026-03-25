DCNews Stiri Accident grav în București, cu trei mașini și o ambulanță
Data actualizării: 13:03 25 Mar 2026 | Data publicării: 12:59 25 Mar 2026

Autor: Doinița Manic

imagine cu o masina smurd În accident a fost implicată și o ambulanță SMURD. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Un accident grav , cu trei mașini și o ambulanță, s-a produs în București.

Un accident grav, în care au fost implicate patru autovehicule, printre care o ambulanţă, a avut loc miercuri în Capitală. S-a întâmplat pe bulevardul Iancu de Hunedoara, dinspre Piaţa Victoriei către Calea Dorobanţi. Traficul auto a fost restricţionat pe banda 1 şi 2 a bulevardului, transmite Agerpres.

"Miercuri, în jurul orei 10:10, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe bulevardul Iancu de Hunedoara, în care au fost implicate patru autovehicule. Din primele date, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 22 de ani, care se deplasa pe Iancu de Hunedoara, când a ajuns în dreptul Spitalului 'Grigore Alexandrescu' a intrat în coliziune cu o ambulanţă SMURD, condusă de un bărbat în vârstă de 39 de ani, ce avea în funcţiune semnalele optice şi acustice", informează Brigada Rutieră.

Alte două mașini care se deplasau pe şosea, avariate. O tânără a ajuns la spital

Din impact, au fost avariate şi alte două mașini care se deplasau pe şosea.

"În urma accidentului de circulaţie, o femeie în vârstă de 27 de ani, pasager, a necesitat îngrijiri medicale şi a fost transportată la spital", arată sursa citată.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate fiind "zero". Acum, oamenii legii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

