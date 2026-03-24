România dă lovitura în China: De ce au ales chinezii să plătească mai mult pentru produsele românești / video

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a vorbit despre exportul românesc de produse agricole în China și a explicat că România poate atinge o țintă de 5 miliarde de euro în următorii 2-3 ani. Potrivit acestuia, România exportă aproximativ 14 milioane de tone de cereale, iar grâul românesc este apreciat pentru calitatea sa superioară și pentru cantitatea redusă de pesticide.

„Aveți un estimat al exportului românesc de produse agricole în China?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Din discuțiile pe care le-am avut, cred că putem atinge o țintă de 5 miliarde de euro în următorii 2-3 ani - export românesc în China.

Haideți să luăm un exemplu. Noi exportăm undeva la 14 milioane de tone de cereale. Tona de cereale este 220 de euro. Poți să faci export din 10 milioane de tone de cereale în care să ai o piață corectă prin care Republica Populară Chineză să ia grâu românesc.

De ce vor grâu românesc? Pentru că 98% din producția din România este de panificație, este grâu dur și ei știu acest lucru. Nu există la nivelul Uniunii Europene grâu de calitate mai bun decât cel românesc, pentru că în ultimii 3 ani România a fost pe primul loc la exportul de grâu și de porumb în Uniunea Europeană.

Mai mult de atât, România utilizează 0,6 g de pesticide, față de alte state care au și câte 2-4 kg pe hectar. Calitatea grâului produs în România este net superioară față de oricare grâu din Uniunea Europeană. 98% este de panificație, este grâu dur”, a spus Florin Barbu.

România deține cea mai curată etichetă din UE

Florin Barbu a explicat că România are produse agroalimentare de calitate superioară. Potrivit ministrului, acest lucru a permis semnarea protocoalelor de export cu Republica Populară Chineză, unde clasa de mijloc este interesată să plătească mai mult pentru produse de calitate.

„Practic, China devine unul dintre marii parteneri comerciali ai României, după ce nu mai exista practic”, a spus Bogdan Chirieac.

„Așa cum spuneați și dumneavoastră, clasa de mijloc în Republica Populară Chineză a crescut foarte mult și vor alimentație de calitate. Credeți că Republica Populară Chineză, când am semnat protocoalele de export, nu a făcut analiză pe calitate și pe etichetă?

Chiar au recunoscut că România deține cea mai curată etichetă din Uniunea Europeană la toate produsele agroalimentare.

Noi creștem porcul românesc cu 98% cereale, 2% reprezintă premixuri. Păi dacă te duci în Spania, dacă te duci în Germania, majoritatea porcilor sunt crescuți cu lichide, fără cereale, iar lucrul acesta este foarte clar evidențiat. (...)

Toate aceste analize realizate de către Republica Populară Chineză pe teritoriul Uniunii Europene au venit și dintr-un avantaj pe care noi îl avem, pentru că fermierii noștri vor să facă calitate, iar această calitate a răzbit ca noi să putem să semnăm aceste protocoale de export cu Republica Populară Chineză”, a spus Florin Barbu.

„Calitate înseamnă și preț mai mare. Adică chinezii sunt dispuși să plătească prețul ăsta mai mare”, a spus Bogdan Chirieac.

„Da, clasa de mijloc din China vrea să plătească calitate superioară”, a spus Florin Barbu la DC News.

