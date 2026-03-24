DCNews Stiri Mesaje de Buna Vestire. Ce se urează pe 25 martie
Data publicării: 22:31 24 Mar 2026

Mesaje de Buna Vestire. Ce se urează pe 25 martie
Autor: Dana Mihai

Mesaje de Buna Vestire. Ce se urează pe 25 martie - Imagine realizata cu AI

Buna Vestire este o zi de mare bucurie și speranță, așa că urările sunt, de obicei, luminoase și pline de binecuvântări.

Mesaje creștine de Buna Vestire

  • „Fie ca lumina Buna Vestire să-ți aducă pace în suflet, credință statornică și binecuvântări în fiecare zi”

  • „În această zi sfântă, roagă-te cu inimă curată și vei primi liniște, speranță și har divin”

  • „Buna Vestire să-ți umple casa de iubire, iar sufletul de credință și bucurie”

  • „Fie ca vestea cea bună să-ți aducă putere, răbdare și încredere în planurile lui Dumnezeu”

  • „Sărbătoarea aceasta sfântă să-ți lumineze calea și să-ți dăruiască pace sufletească”

Citește și: Buna Vestire 2026, tradiții și obiceiuri. Ce semnificație are sărbătoarea numită și “Blagoveștenie”

Mesaje cu poze

  • "Vești bune, liniște și bucurii! La mulți ani de Buna Vestire!” 

  • "O zi binecuvântată și plină de lumină în suflet!” 

  • "Primăvara din sufletul tău să fie la fel de frumoasă ca această zi!” 

  • "Buna Vestire să-ți aducă zâmbete, speranță și oameni dragi aproape!” 

  • "Gânduri bune și o zi senină!” 

Mesaje de Buna Vestire. Ce se urează pe 25 martie - Imagine realizata cu AI

Mesaje de Buna Vestire. Ce se urează pe 25 martie - Imagine realizata cu AI

Mesaje de Buna Vestire. Ce se urează pe 25 martie - Imagine realizata cu AI

Citate despre Buna Vestire

  • "Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine”

  • "Iată roaba Domnului; fie mie după cuvântul tău”

  • "Buna Vestire este începutul mântuirii și vestea cea bună pentru întreaga lume”

  • "Prin credință și smerenie, vestea cea bună devine lumină pentru suflet”

Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Mesaje de Buna Vestire. Ce se urează pe 25 martie
Publicat acum 22 minute
Cum se organizează o conferință de presă eficientă, lecții practice la Universitatea Titu Maiorescu
Publicat acum 25 minute
Bilic, apel către toți consumatorii de chia: Opriți-vă! De ce vă place? Iată care e alternativa românească „deșteaptă”
Publicat acum 43 minute
România dă lovitura în China: De ce au ales chinezii să plătească mai mult pentru produsele românești / video
Publicat acum 45 minute
Ilie Bolojan anunță desființarea a zeci de mii de posturi de la stat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 59 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25. SURSE: Pentagonul pregătește trimiterea a mii de militari în Orientul Mijlociu
Publicat acum 12 ore si 49 minute
Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Publicat acum 11 ore si 26 minute
În maximum 10 ani, averea nu se va număra în bani. Scenariul lansat de Radu Georgescu
Publicat acum 12 ore si 58 minute
Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”
Publicat acum 14 ore si 31 minute
Horoscop 24 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
