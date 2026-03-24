Mesaje de Buna Vestire. Ce se urează pe 25 martie

Buna Vestire este o zi de mare bucurie și speranță, așa că urările sunt, de obicei, luminoase și pline de binecuvântări.
„Fie ca lumina Buna Vestire să-ți aducă pace în suflet, credință statornică și binecuvântări în fiecare zi”
„În această zi sfântă, roagă-te cu inimă curată și vei primi liniște, speranță și har divin”
„Buna Vestire să-ți umple casa de iubire, iar sufletul de credință și bucurie”
„Fie ca vestea cea bună să-ți aducă putere, răbdare și încredere în planurile lui Dumnezeu”
„Sărbătoarea aceasta sfântă să-ți lumineze calea și să-ți dăruiască pace sufletească”
Citește și: Buna Vestire 2026, tradiții și obiceiuri. Ce semnificație are sărbătoarea numită și “Blagoveștenie”
"Vești bune, liniște și bucurii! La mulți ani de Buna Vestire!”
"O zi binecuvântată și plină de lumină în suflet!”
"Primăvara din sufletul tău să fie la fel de frumoasă ca această zi!”
"Buna Vestire să-ți aducă zâmbete, speranță și oameni dragi aproape!”
"Gânduri bune și o zi senină!”
"Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine”
"Iată roaba Domnului; fie mie după cuvântul tău”
"Buna Vestire este începutul mântuirii și vestea cea bună pentru întreaga lume”
"Prin credință și smerenie, vestea cea bună devine lumină pentru suflet”
