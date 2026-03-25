VIDEO DCNews: ”Ce îi spun copilului meu, că mă dă afară pe 1 aprilie?” Minerii de la ușa Guvernului avertizează cu blackoutul energetic: Termocentrala nu e aragaz, nu pornește la buton!

O parte din cei 1800 de muncitori din cadrul Complexului Energetic Oltenia, care urmează să rămână fără contracte de muncă, însă și susținători ai acestora au protestat marți în fața Guvernului. Oamenii sunt revoltați de situația economică în carea ajuns compania și cer premierului Ilie Bolojan și președintelui Nicușor Dan măsuri de protecție socială.

Mircea Gherendi, brigadier Cariera Roșia, a acordat un interviu reporterului DC News, Vlad Roibu, în care și-a manifestat nemulțumirea, dar a și propus câteva soluții, astfel încât Complexul Energetic Oltenia să funcționeze în continuare la parametri normali, iar oamenii să nu fie dați afară de la 1 aprilie 2026.

„Complexul Energetic Oltenia trebuie ținut în viață. Nu ne permitem un blackout energetic!”

„Dacă în zona de producție nu mai avem cu cine funcționa, cu siguranță vom ajunge să închidem această companie și în situația de blackout energetic. Nu cred că ne permitem asta, indiferent din ce unghi am privi problema, financiar, social și energetic. Noi trebuie să ținem această companie în viață. Prin urmare, prima măsură este ca acești oameni să nu fie dați afară. A doua măsură este ca Legea pensiilor să fie pusă în aplicare, cei care sunt pensionabili să poată ieși la pensie.

De asemenea, trebuie un program strict, clar, de reducere a taxelor, a certificatelor de carbon și o susținere clară, în mediul politic, a acestei companii, astfel încât ea să poată produce în siguranță. Avem nevoie să producem în bandă, nu de grupuri de cărbune în rezervă de capacitate, pentru că nu reprezintă o certitudine, o siguranță națională, ci o loterie pe care nu numai că nu o putem accepta, dar să ne gândim practic. Când pornim și când oprim acele grupuri? Când avem nevoie de ele și când nu avem nevoie de ele? Știm noi sigur asta? Nu! Și mai spunem ceva important: Termocentrala nu e aragaz, nu pornește la buton. Odată ce o termocentrală este oprită nu poate fi repornită imediat, ci trebuie câteva luni. De exemplu, în vară, 45 de grade Celsius, oprim termocentrala și când o repornim? Ne permitem blackout energetic până repornim acea termocentrală? Nu! Răspunsul este clar nu!”, a spus Mircea Gherendi.

Apel către Bolojan și Nicușor Dan pentru funcționarea Complexului Energetic Oltenia

„Și, atunci, este obligatoriu ca factorii decizionali, factorii politici, președintele României, ministerul Energiei să înțeleagă că această companie trebuie să funcționeze la parametrii optimi. Există o ordonanță 69 care a fost dată în sprijinul colegilor noștri, tot mineri, dar din Valea Jiului, care extrag cărbune în subteran. Or, acea ordonanță îi ajută, cu plăți compensatorii și se spune clar cum li se poate oferi o protecție socială. Însă noi nu beneficiem de o astfel de ordonanță”, a spus Mircea Gherendi, brigadier Cariera Roșia.

Una dintre angajatele care urmează să fie dată afară pe 1 aprilie 2026 și-a exprimat indignarea la DC News TV.

„Ce îi spun copilului meu, că mă dă afară pe 1 aprilie?”

„Copilul meu se uită acum la televizor. M-a sunat și mi-a spus Mami: Ce faci tu acolo? (n.r. la protest în București). Ce să îi spun? Că mă dă afară pe 1 aprilie? Ce se întâmplă? Ce soluții au găsit? Nu se poate! Ei vor să plecăm în străinătate, așa vor, unde ni se oferă locuri de muncă. Aici, la noi în țară, nu se poate, pentru că ne-au vândut! Ce fac domnul Bolojan, Guvernul? Ce fac cu județul Gorj? Cu România? Au crescut taxele, s-au scumpit toate, motorina! Nu se poate! Îmi e rușine că sunt româncă, vă spun sincer”, a spus femeia.

„Îi rog pe domnul prim-ministru, domnul președinte să se implice, pentru că vremurile se întorc, vremurile se întorc. Dorim să avem serviciu și bunăstare pentru toată lumea. Să nu dea afară dintre noi, să ne menajeze, să ne mai păsuiască un pic. Îi rog din tot sufletul, pentru că noi am făcut treabă. Dacă nu au făcut ei investiții, nu e vina noastră, că au închis ei grupuri e vina Uniunii Europene, dacă și-au asumat ei niște treburi... dar noi vrem să avem serviciu”, a mai spus un alt protestatar pentru DC News TV.

VIDEO

Amintim că România și-a asumat, prin PNRR, închiderea activităților miniere până în 2030. Însă, minerii de la Complexul Energetic Oltenia îi cer premierului Ilie Bolojan renegocierea acestui aspect cu Comisia Europeană.