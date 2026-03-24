Un copil de 4 ani și-a salvat mama după ce a răspuns singur la telefon. Aceasta era leșinată din cauza unei scurgeri de gaze
Data actualizării: 23:14 24 Mar 2026 | Data publicării: 23:13 24 Mar 2026

Autor: Alexandra Curtache

Foto: Unsplash

Un copil de doar 4 ani a devenit eroul unei intervenții dramatice, după ce a reușit să răspundă la telefon și să ofere indicii vitale salvatorilor, în timp ce mama sa zăcea inconștientă în locuință.

O posibilă scurgere de monoxid de carbon era cât pe ce să se transforme într-o tragedie, într-un apartament din Italia. Îngrijorat că angajata sa nu mai răspunde, un angajator a dat alarma.

La telefon a răspuns însă un copil de doar 4 ani. De acolo, o cursă contracronometru dusă cu tact, calm și profesionalism a dus la salvarea mamei și a micuțului.

Alarma care a pornit totul

Totul a început cu un gest de grijă. Angajatorul femeii, alarmat de absența neobișnuită și de lipsa oricărui răspuns, a decis să ceară ajutor.

Operatorii serviciului de urgență Suem 118 au intervenit imediat, reușind să stabilească o legătură telefonică cu locuința. Surpriza a fost uriașă: la capătul firului nu era adultul căutat, ci fiul acesteia, un copil de numai 4 ani.

Dialogul care a făcut diferența

Într-un moment critic, asistenta medicală de la dispecerat a demonstrat un calm remarcabil. Cu răbdare și empatie, aceasta a reușit să comunice cu copilul, să-l liniștească și să obțină informații esențiale.

Din răspunsurile micuțului, salvatorii au înțeles rapid gravitatea situației: mama își pierduse cunoștința, cel mai probabil din cauza unei intoxicații cu monoxid de carbon.

Intervenția salvatoare

Echipele de intervenție au ajuns în cel mai scurt timp la fața locului, împreună cu pompierii. Mama și copilul au fost scoși din locuință și transportați de urgență la spital pentru îngrijiri.

Intervenția promptă a făcut diferența dintre viață și moarte într-o situație cu risc major.

Curajul inocent și profesionalismul salvatorilor

Cazul scoate în evidență două aspecte impresionante: curajul instinctiv al unui copil de 4 ani și nivelul înalt de pregătire al echipelor de intervenție.

„Mulțumiri profunde și sincere întregului personal Suem 118 pentru promptitudine și profesionalism”, a declarat directorul general al Aulss 5 Polesana, Mauro Filippi, subliniind importanța unei intervenții rapide și bine coordonate, conform presei străine.

O lecție despre vigilență și umanitate

Povestea din Rovigo este, în același timp, un avertisment și o lecție. Monoxidul de carbon, invizibil și inodor, poate deveni mortal în câteva minute.

Dar este și dovada că, uneori, un gest de grijă, un telefon dat la timp și o voce mică, dar curajoasă, pot schimba un destin.

