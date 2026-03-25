Momentul în care prețul petrolului ar putea declanșa o recesiune globală severă

Dacă prețul petrolului ajunge la 150 de dolari pe baril, acest lucru va declanșa o recesiune globală "severă și abruptă", a declarat pentru BBC șeful gigantului financiar american BlackRock.

Larry Fink, care conduce cel mai mare administrator de active din lume, a declarat că, dacă Iranul „rămâne o amenințare” și prețurile petrolului rămân ridicate, acest lucru va avea „implicații profunde” pentru economia mondială.

BlackRock este una dintre cele mai mari și influențe companii financiare din lume, controlând active în valoare de 14 trilioane de dolari și este unul dintre cei mai mari investitori în multe dintre cele mai mari companii din lume.

Dimensiunea și extinderea sa îi oferă lui Fink o perspectivă unică asupra sănătății economiei globale, potrivit sursei citate.

Două scenarii extreme despre impactul economic al războiului din Iran

Conflictul din Orientul Mijlociu a declanșat mișcări bruște pe piețele financiare, în timp ce oamenii încearcă să analizeze ce se va întâmpla cu prețul energiei. Pentru Fink, este prea devreme pentru a determina amploarea și rezultatul final al conflictului, dar el consideră că va fi unul dintre cele două scenarii extreme.

Potrivit primului scenariu, dacă conflictul este soluționat și Iranul devine o țară care poate fi acceptată din nou de comunitatea internațională, atunci prețul petrolului ar putea scădea înapoi sub nivelul de dinainte de război.

Dar dacă nu, spune el, ar putea urma „ani cu petrol peste 100 de dolari, apropiindu-se de 150 de dolari”, ceea ce ar avea implicații economice majore și ar duce probabil la „o recesiune severă și abruptă”.

Furnizarea de energie ieftină, esențială pentru stimularea creșterii economice

Creșterea costurilor energiei i-a determinat pe unii din Marea Britanie să susțină că ar trebui să se concentreze mai mult pe producerea propriei producții de petrol și gaze.

Marți, organismul industrial Offshore Energies UK a declarat că, fără o producție internă sporită, țara riscă să devină dependentă de importuri „într-o perioadă de instabilitate globală crescândă”.

Fink spune că țările trebuie să fie pragmatice în ceea ce privește mixul energetic, utilizând toate sursele disponibile, dar furnizarea de energie ieftină este esențială pentru stimularea creșterii economice și creșterea nivelului de trai.

„Creșterea prețurilor la energie este o taxă regresivă. Îi afectează mai mult pe cei săraci decât pe cei bogați”, a mai spus el, subliniind faptul că țările nu ar trebui să depindă de o singură sursă.

„Folosiți ceea ce aveți fără îndoială, dar și îndreptați-vă către surse alternative”, a mai spus Fink.

„Nicio asemănare cu 2007-2008”

Unii analiști au sugerat că există unele ecouri ale perioadei premergătoare crizei financiare din 2007-2008 pe piețe în acest moment. Prețurile la energie sunt în creștere, iar unele au semnalat semne de fisuri în sistemul financiar.

Dar Fink este ferm convins că nu există nicio șansă de repetare a traumei financiare observate în 2007-2008, când mai multe bănci din întreaga lume s-au prăbușit sau au trebuit salvate, deoarece consideră că instituțiile financiare sunt mai sigure astăzi.

„Nu văd nicio asemănare - zero”, spune el. Problemele care afectează unele fonduri reprezintă o mică parte din piața generală, iar investițiile din partea instituțiilor rămân puternice, susține Fink.





