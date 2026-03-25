€ 5.0952
|
$ 4.3913
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0952
|
$ 4.3913
 
DCNews Economie OUG pe carburanți reduce prețul la pompă cu 50 de bani/ litru dar aruncă în aer 80% din firmele din industria petrolieră, spune Radu Georgescu: Am citit de trei ori, rar am văzut așa ceva
Data actualizării: 15:17 25 Mar 2026 | Data publicării: 15:08 25 Mar 2026

Autor: Roxana Neagu

Economistul Radu Georgescu critică, în termeni duri, propunerea Guvernului cu privire la criza carburanților.

”Azi am citit Ordonanța cu situația de criză privind petrolul și limitarea adaosului comercial la benzină. Nu mi-a venit să cred ce scrie în această lege. Am citit de trei ori. Rar am văzut așa ceva. Rar am văzut o asemenea eroare de logică contabilă. Zici că este scrisă de nea Dorel care merge la magazin să cumpere bere” este reacția economistului Radu Georgescu. 

”Guvernul vrea să limiteze adaosul comercial la valoarea de maximum 50% din adaosul comercial de anul trecut!!! Poftim??? Explic mai jos de ce este o eroare gravă de contabilitate.

1. În contabilitate, nu există noțiunea de adaos comercial. Adaos comercial spune doar nea Dorel care merge să cumpere bere de la magazin. Și întreabă care este adaosul comercial. În contabilitate, există doar noțiunile de profit și de marjă. Acești termeni sunt folosiți de oamenii de afaceri și de contabili. Sunt mai multe tipuri de profituri și marje:

  • Marja brută/Profit brut: Se calculează ca venituri minus cheltuieli directe de producție (achiziție)
  • Marja operațională/Profit operațional (EBITDA): Se calculează ca diferența între profit brut și cheltuieli operaționale ale firmei (OPEX)
  • Marja netă/Profit net: Se calculează ca diferența între profit operațional și cheltuieli cu amortizarea, cheltuielile cu dobânzile și impozitul pe profit. 

2. Dacă se aplică această Ordonanță, 80% din firmele din industria petrolieră vor intră în insolvență sau vor pleca din România. Guvernul vrea să limiteze profitul brut la maxim 50% din profitul brut de anul trecut. Păi hai să gândim un pic. Nu este greu. După cum am explicat la pct 1, din profitul brut se scad toate celelalte cheltuieli ale firmei. Deci profiturile într-o firmă se calculează în cascadă. Deci este logic că o reducere cu 50% a profitului brut de fapt înseamnă o reducere mult mai mare a profitului net. Probabil 80% din firme vor intra în insolvență.

Acestea nu vor mai vinde în România și vor pleca.

Exemplu ușor de înțeles: să spunem că firma are 40% marja de profit brut, iar profitul net este de 10%. Dacă îi reduci profitul brut cu 50%, această firma va avea o pierdere de 10%. Deci este eronat să spui că îi scade profitul net cu 50%. De fapt, firma va intra pe pierdere” explică Radu Georgescu, într-o  postare pe Facebook. 

Culmea este că această ordonanță care, conform lui Radu Georgescu, ar arunca în afara țării sau ar băga în insolvență 80 din firmele din industria petrolieră, nu ar aduce nimic semnificativ pentru români, ci doar o reducere de aproximativ 50 de bani/litru, la pompă și, la pachet, și penurie. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
ordonanta carburanti
criza carburanti
pret benzina
pret motorina
Radu Georgescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close