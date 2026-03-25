Un moldovean a cucerit Italia cu preparatele sale: „Punem accentul pe calitatea excelentă”

Dorel Burlea, originar din Moldova, a obținut calificarea profesională „Operator în domeniul alimentației publice” oferită de Fundația Enaip și a acumulat experiență în diverse orașe italiene, de la Genova la Viareggio, înainte de a se stabili în zona Reggio Emilia.

„Au fost etape importante care mi-au permis să cresc și să mă confrunt cu realități diferite. Totuși, baza rămâne ceea ce am învățat încă de la școală, pastele proaspete, erbazzone, cappelletti în supă și bomba di riso”, povestește el, conform presei străine.

Patru localuri și peste 30 de angajați în doar câțiva ani

Din 2023 până în prezent, Dorel Burlea a deschis patru restaurante în zona Reggio Emilia. Primul, Bandito Burrito, pe via Lombardia, a fost urmat de extinderi în provincie, la Scandiano și Montecchio, cu două Steak Beer House, angajând în total aproximativ treizeci de persoane.

Ultimul său proiect, „Sa Vót?”, va fi inaugurat pe 30 martie, la ora 19:00, pe via Mascagni 5, chiar la ieșirea din centrul istoric al orașului. Numele restaurantului este o celebrare a spiritului specific regiunii Reggio, promițând o experiență autentică și rafinată pentru localnici și turiști deopotrivă.

Secretul succesului: calitate și consecvență

Într-un sector atât de competitiv precum cel al restaurantelor, succesul rapid al lui Burlea stârnește curiozitate.

„E simplu: să rămânem consecvenți și să țintim întotdeauna cea mai înaltă calitate posibilă. În noul restaurant obiectivul este clar: să lucrăm cu produse locale și să ridicăm și mai mult ștacheta. Clienții din Reggio Emilia sunt pretențioși, iar când se întorc și ne felicită, înseamnă că am mers în direcția bună”, explică el.

Dorel a fost atent la toate detaliile, inclusiv la alegerea locației pentru „Sa Vót?”, care oferă facilități de parcare și un spațiu primitor pentru cei care doresc să savureze preparatele italiene tradiționale reinterpretate de moldovean.

„Vă aștept pe toți să cinstim împreună o bere, și să ne delectăm cu o pizza și gnocco fritto oferite de noi”, încheie Burlea.