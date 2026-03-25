DCNews Stiri Controale stricte înainte de Paște în Dolj: autoritățile verifică ouăle, carnea de miel și produsele tradiționale
Data actualizării: 18:18 25 Mar 2026 | Data publicării: 18:16 25 Mar 2026

Autor: Alexandra Curtache

Foto: Unsplash

În pragul Sărbătorilor Pascale, autoritățile din Dolj intensifică verificările în piețe, abatoare și unități alimentare, pentru a preveni toxiinfecțiile și a asigura produse sigure pentru consumatori.

În perioada premergătoare Paștelui, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj și Direcţia de Sănătate Publică Dolj vor desfășura controale tematice la nivelul întregului județ. Acțiunile vizează prevenirea apariției toxiinfecțiilor alimentare și garantarea siguranței produselor destinate consumului.

Verificările se vor concentra pe piețe agroalimentare, abatoare, centre de sacrificare temporare, unități de procesare, depozitare și comercializare, dar și pe transportul și sacrificarea mieilor.

Reguli stricte pentru carnea de miel

Directorul DSVSA Dolj, Mihai Baroga, a anunțat că sacrificarea mieilor va fi permisă doar în abatoare autorizate sau în centre temporare organizate între 6 și 11 aprilie 2026.

Carnea va putea fi vândută numai dacă este însoțită de certificat sanitar-veterinar și este marcată corespunzător. Produsele provenite din centrele temporare vor putea fi comercializate exclusiv direct către consumatori.

Ouăle, lactatele și peștele sunt sub supraveghere atentă

Autoritățile vor verifica și alte produse specifice perioadei:

  • Ouăle trebuie să provină din unități autorizate și să fie marcate și verificate, cele deteriorate vor fi retrase.
  • Laptele și produsele lactate trebuie să aibă origine clară și să fie comercializate în condiții igienice.
  • Peștele va fi controlat din punct de vedere al depozitării, etichetării și calității, inclusiv pentru depistarea paraziților.

De asemenea, cozonacii, prăjiturile și alte produse tradiționale de Paște vor putea fi comercializate doar în spații autorizate, care respectă normele sanitare pentru prevenirea contaminării.

Recomandări pentru consumatori

DSP Dolj va controla inclusiv restaurantele care organizează mese tradiționale, laboratoarele de cofetărie și patiserie, brutăriile, carmangeriile, dar și târgurile cu comerț ambulant.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să cumpere produse alimentare doar din surse autorizate și să verifice marcajele de siguranță. Orice neregulă poate fi sesizată instituțiilor competente.

Anunțul integral făcut de directorul DSVSA Dolj

„Transporturile de animale vor fi atent verificate, iar în zonele afectate de restricţii sanitare se vor aplica analize suplimentare de risc. Carnea de miel va putea fi comercializată doar dacă este însoţită de certificat sanitar-veterinar şi marcată corespunzător. Produsele provenite din centrele temporare vor fi vândute exclusiv direct către consumatori. În ceea ce priveşte ouăle, acestea trebuie să provină din unităţi autorizate, să fie marcate conform legislaţiei şi verificate ovoscopic. Ouăle deteriorate vor fi retrase de la vânzare. Laptele crud şi produsele lactate trebuie să provină din ferme autorizate, iar comercializarea lor va include informaţii clare despre origine, producător şi data obţinerii. Brânzeturile vor fi expuse în condiţii igienice stricte.Pentru peşte şi produsele din pescuit, autorităţile vor verifica condiţiile de păstrare, etichetare şi calitatea produselor, inclusiv absenţa paraziţilor vizibili. Produsele tradiţionale, precum cozonacii, prăjiturile sau legumele de sezon, vor putea fi comercializate doar în spaţii autorizate şi în condiţii care să prevină contaminarea", a spus directorul DSVSA Dolj.

