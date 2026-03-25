Controale stricte înainte de Paște în Dolj: autoritățile verifică ouăle, carnea de miel și produsele tradiționale

În pragul Sărbătorilor Pascale, autoritățile din Dolj intensifică verificările în piețe, abatoare și unități alimentare, pentru a preveni toxiinfecțiile și a asigura produse sigure pentru consumatori.
În perioada premergătoare Paștelui, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj și Direcţia de Sănătate Publică Dolj vor desfășura controale tematice la nivelul întregului județ. Acțiunile vizează prevenirea apariției toxiinfecțiilor alimentare și garantarea siguranței produselor destinate consumului.
Verificările se vor concentra pe piețe agroalimentare, abatoare, centre de sacrificare temporare, unități de procesare, depozitare și comercializare, dar și pe transportul și sacrificarea mieilor.
Directorul DSVSA Dolj, Mihai Baroga, a anunțat că sacrificarea mieilor va fi permisă doar în abatoare autorizate sau în centre temporare organizate între 6 și 11 aprilie 2026.
Carnea va putea fi vândută numai dacă este însoțită de certificat sanitar-veterinar și este marcată corespunzător. Produsele provenite din centrele temporare vor putea fi comercializate exclusiv direct către consumatori.
Autoritățile vor verifica și alte produse specifice perioadei:
De asemenea, cozonacii, prăjiturile și alte produse tradiționale de Paște vor putea fi comercializate doar în spații autorizate, care respectă normele sanitare pentru prevenirea contaminării.
DSP Dolj va controla inclusiv restaurantele care organizează mese tradiționale, laboratoarele de cofetărie și patiserie, brutăriile, carmangeriile, dar și târgurile cu comerț ambulant.
Autoritățile le recomandă cetățenilor să cumpere produse alimentare doar din surse autorizate și să verifice marcajele de siguranță. Orice neregulă poate fi sesizată instituțiilor competente.
„Transporturile de animale vor fi atent verificate, iar în zonele afectate de restricţii sanitare se vor aplica analize suplimentare de risc. Carnea de miel va putea fi comercializată doar dacă este însoţită de certificat sanitar-veterinar şi marcată corespunzător. Produsele provenite din centrele temporare vor fi vândute exclusiv direct către consumatori. În ceea ce priveşte ouăle, acestea trebuie să provină din unităţi autorizate, să fie marcate conform legislaţiei şi verificate ovoscopic. Ouăle deteriorate vor fi retrase de la vânzare. Laptele crud şi produsele lactate trebuie să provină din ferme autorizate, iar comercializarea lor va include informaţii clare despre origine, producător şi data obţinerii. Brânzeturile vor fi expuse în condiţii igienice stricte.Pentru peşte şi produsele din pescuit, autorităţile vor verifica condiţiile de păstrare, etichetare şi calitatea produselor, inclusiv absenţa paraziţilor vizibili. Produsele tradiţionale, precum cozonacii, prăjiturile sau legumele de sezon, vor putea fi comercializate doar în spaţii autorizate şi în condiţii care să prevină contaminarea", a spus directorul DSVSA Dolj.
