Port important din Rusia, ținta atacurilor ucrainene. A fost lovită și infrastructura energetică din sudul țării

Importantul port rusesc Ust-Luga, situat în Golful Finlandei, precum şi o infrastructură energetică din sud au fost lovite în cursul nopţii în atacuri aeriene ucrainene, au anunţat autorităţile locale miercuri dimineaţă, notează AFP, preluat de Agerpres.

Important port rusesc, țintit de ofensiva ucraineană

„Un incendiu este în curs de fi stins în portul Ust-Luga”, a declarat guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, care a adăugat că până în prezent nu au fost raportate victime.

Oficialul nu a precizat ce zonă a portului a fost lovită. Portul este un centru important pentru exporturile ruseşti de îngrăşăminte, petrol şi cărbune, printre alte mărfuri.

Luni, Ucraina a atacat deja portul Primorsk, situat în apropierea graniţei cu Finlanda, provocând un incendiu acolo.

În plus, guvernatorul Belgorodului, Viaceslav Gladkov, a raportat miercuri „daune importante” aduse infrastructurii energetice din această regiune de graniţă cu oraşul ucrainean Harkov.

„Drept urmare, au fost raportate întreruperi în furnizarea de electricitate, apă şi încălzire”, a afirmat el.

Ucraina şi-a intensificat atacurile împotriva Rusiei în ultimele săptămâni, care, de la începutul ofensivei sale din februarie 2022, bombardează ţara zilnic, cu preţul a numeroase victime civile.

Moscova a efectuat marţi cel mai mare atac aerian în plină zi de la începutul conflictului, lansând aproape 1.000 de drone în 24 de ore, dintre care 556 în timpul zilei, a raportat Kievul.

Incluzând atacurile care au avut loc în cursul nopţii, acest atac a făcut opt morţi în mai multe regiuni ale ţării.

