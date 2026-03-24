Val de atacuri rusești în Ucraina: Cel puțin patru morți în ofensiva de noapte
Data actualizării: 09:03 24 Mar 2026 | Data publicării: 09:01 24 Mar 2026

Val de atacuri rusești în Ucraina: Cel puțin patru morți în ofensiva de noapte
Autor: Iulia Horovei

razboi rusia ucraina pompieri Pompieri ucraineni stingând flăcările cauzate de atacuri rusești. Rol ilustrativ/Sursa foto: Agerpres

Alerte aeriene s-au auzit, în această noapte, în aproape toată Ucraina, din cauza atacurilor rusești care au dus la cel puțin patru morți.

Armata rusă a lansat un atac combinat cu rachete şi drone marţi dimineaţă asupra mai multor regiuni din Ucraina, ucigând cel puţin patru oameni, potrivit Forţelor Aeriene Ucrainene şi autorităţilor regionale, informează EFE şi Reuters.

Val de atacuri rusești asupra Ucrainei

Două dintre victime au murit în regiunea Poltava, în zona de centru-est a Ucrainei, unde 11 oameni au fost răniţi în momentul impactului într-o zonă rezidenţială.

O altă persoană a fost ucisă în regiunea Zaporojie, în sud-estul ţării. Acolo, atacul a avariat clădiri rezidenţiale şi infrastructură industrială. Cinci oameni au fost răniţi în regiune.

Ofensivă asupra unui tren din Harkov

Iar un atac cu o dronă rusească asupra unui tren electric în regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei s-a soldat cu uciderea unui pasager în vârstă de 61 de ani, au declarat procurorii locali marţi.

Conform informaţiilor preliminare, o dronă rusească de tip FPV a lovit un vagon al trenului care se afla într-o gară în satul Slatîne la momentul respectiv, a anunţat biroul procurorului regional din Harkov pe aplicaţia Telegram.

Pe baza informaţiilor colectate de serviciile sale, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat în discursul său către naţiune de luni noapte despre posibilitatea ca Rusia să lanseze un atac masiv împotriva Ucrainei în primele ore ale dimineţii, notează Agerpres.

În noaptea de luni spre marți, au fost lansate alerte aeriene pe întreg teritoriul ucrainean, cu excepţia regiunii Odesa (sud), din cauza valului de atacuri ruseşti, potrivit diverselor autorităţi regionale. Și populația din nordul județului Tulcea a primit, luni, în jurul orei 19:10, un nou mesaj de alertă extremă, pe fondul războiului de la graniță.

