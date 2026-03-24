€ 5.0989
|
$ 4.4373
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4373
 
Războiul dintre SUA și Iran a afectat piețele globale de petrol mai grav decât războiul Rusia-Ucraina-analiza Chevron
Data actualizării: 09:13 24 Mar 2026 | Data publicării: 08:52 24 Mar 2026

Autor: Tiberiu Vasile

pompe de benzina si motorina Foto: Agerpres

Conflictul dintre SUA și Iran a blocat fluxuri majore de petrol și a perturbat lanțurile globale de aprovizionare într-o manieră mai severă decât războiul Rusia-Ucraina, iar revenirea pieței va fi lentă.

Tensiunile generate de războiul SUA-Iran continuă să apese puternic asupra pieței de petrol, iar situația din Strâmtoarea Hormuz complică serios lucrurile. Reluarea circulației prin acest punct-cheie nu va însemna automat o revenire rapidă la normal, avertizează liderii din industrie.

Șeful Chevron, Mike Wirth, a explicat că problema nu este doar oprirea fluxurilor, ci și refacerea întregului mecanism global de aprovizionare. Odată întrerupte, aceste circuite nu pornesc din nou peste noapte.

„Avem acum o cantitate semnificativă de petrol și gaze care nu ajunge pe piață”, a spus Wirth în cadrul conferinței CERAWeek organizate de S&P Global, la Houston. „Lanțurile fizice de aprovizionare nu reacționează imediat, astfel că, chiar dacă strâmtoarea se redeschide la un moment dat, va dura până când vor fi refăcute stocurile de țiței de calitatea potrivită și tipurile corecte de combustibil.”

De ce războiul SUA-Iran afectează mai puternic piața de petrol

Potrivit lui Wirth, efectele generate de războiul SUA-Iran asupra pieței de petrol sunt chiar mai dure decât cele produse de conflictul Rusia-Ucraina. Atacurile asupra petrolierelelor și instabilitatea din Orientul Mijlociu au lovit direct în fluxurile de energie.

Asia resimte deja presiunea: stocurile de motorină și combustibil pentru avioane sunt în scădere. În același timp, livrările de gaze naturale lichefiate, îngrășăminte și alte materii esențiale sunt întârziate, ceea ce creează un efect în lanț în mai multe industrii.

Pagube greu de evaluat și incertitudine în piață

O altă problemă majoră ține de lipsa de claritate. Nimeni nu știe exact câtă producție a fost oprită sau cât de grav au fost afectate anumite instalații. Practic, industria operează cu multe necunoscute.

Acest lucru complică și mai mult relansarea fluxurilor de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, pentru că nu este vorba doar despre redeschidere, ci despre capacitatea reală de a reveni la volumele anterioare.

Semnal pentru producători: creșteți oferta de petrol

În același context, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a încercat să transmită un mesaj de calm, dar și de mobilizare. El consideră că perturbările vor fi limitate în timp, însă a cerut companiilor să reacționeze rapid.

„Piețele funcționează așa cum funcționează ele”, a spus Wright. „Prețurile au crescut pentru a transmite un semnal tuturor celor care pot produce mai mult: 'Vă rugăm, produceți mai mult'. ”

Revenirea nu va fi rapidă

Chiar dacă blocajul din Strâmtoarea Hormuz va fi eliminat, efectele produse de război SUA-Iran asupra pieței de petrol nu dispar instant. Refacerea stocurilor, recalibrarea lanțurilor logistice și revenirea la un echilibru global vor necesita timp.

Piața nu duce lipsă doar de resurse, ci de stabilitate. Iar asta, deocamdată, rămâne cea mai mare problemă, conform Politico

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

razboi
conflict iran
iran
sua
israel
rusia
ucraina
preturi carburanti
chevron
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close