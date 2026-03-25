Kim Jong Un promite Rusiei un sprijin 'de neclintit'

'Phenianul va fi mereu alături de Moscova. Aceasta este alegerea noastră și voința noastră de neclintit', a declarat Kim în scrisoarea trimisă marți liderului de la Kremlin, a informat miercuri agenția oficială de presă KCNA.

Cele două țări au încheiat un acord de apărare după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, iar Phenianul a trimis trupe terestre și sisteme de armament pentru a sprijini efortul de război rus.

Țara izolată, săracită și extrem de vulnerabilă la dezastre naturale, primește în schimb ajutor financiar, alimente și energie, pe lângă tehnologie militară, potrivit analiștilor.

'Astăzi, RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană) și Rusia cooperează strâns pentru a apăra suveranitatea celor două țări', a subliniat Kim, referindu-se la Coreea de Nord cu numele său oficial.

Serviciile de informații sud-coreene și occidentale estimează că autoritățile de la Phenian au trimis mii de soldați în Rusia, în principal în regiunea Kursk, precum și obuze, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.

Potrivit Seulului, cel puțin 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși și alte mii au fost răniți în acest conflict.

Moscova și Phenianul sunt legate printr-un acord de apărare reciprocă semnat în 2024.

Kim Jong Un și-a exprimat recunoștința într-o scrisoare adresată Kremlinului, care l-a felicitat pentru realegerea sa duminică în funcția de președinte al Comisiei pentru Afacerile Statului, cea mai înaltă funcție din țară.

'Vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru felicitările voastre călduroase și sincere adresate cu ocazia reluării grelei responsabilități de președinte al Afacerilor Satului', a declarat el.

Marți, presa de stat de la Minsk a relatat că președintele belarus Alexander Lukașenko urmează să viziteze Coreea de Nord pentru o călătorie de două zile începând de miercuri 'pentru a întări cooperarea bilaterală'.

KCNA a confirmat doar că Lukașenko va face 'o vizită oficială la invitația lui Kim Jong Un', fără a preciza data.

La fel ca Coreea de Nord, Belarusul este un aliat apropiat al Rusiei în războiul acesteia împotriva Ucrainei. (Agerpres)