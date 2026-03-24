Kim Jong Un: Statutul de putere nucleară al Coreei de Nord este 'ireversibil'

'Vom continua să ne consolidăm ferm statutul de țară dotată ireversibil cu arma nucleară, intensificând în același timp agresiv lupta noastră împotriva forțelor ostile', a afirmat el într-un discurs de politică generală ținut luni în plenul parlamentului de la Phenian.

Liderul comunist a abordat o gamă largă de subiecte, de la armele nucleare și politica de apărare până la obiectivele economice și relațiile cu Coreea de Sud și Statele Unite, a raportat agenția KCNA.

'În conformitate cu misiunea încredințată de Constituția Republicii (Coreea de Nord), ne vom dezvolta și consolida în continuare mecanismele de descurajare nucleară în materie de autoapărare', a declarat el.

Dezvoltarea arsenalului nuclear este 'pe deplin justificată', a adăugat Kim Jong Un. Phenianul, a spus el, va garanta 'pregătirea operațională deplină' a forțelor sale nucleare pentru a contracara 'amenințările strategice'.

Kim nu și-a menajat cuvintele la adresa vecinului său din sud.

'Vom desemna Coreea de Sud drept statul cel mai ostil și o vom trata ca atare într-o manieră implacabilă', a adăugat el, promițând să 'o facă să plătească fără milă, fără nicio (...) ezitare, pentru orice act care aduce atingere' Coreei de Nord.

Organismul legislativ nord-coreean l-a reales duminică pe Kim Jong Un în funcția de președinte al Comisiei pentru afacerile statului, cea mai înaltă funcție din țară.

Coreea de Nord a fost fondată de Kim Ir Sen, bunicul lui Kim Jong Un, în 1948. Moștenitor al dinastiei comuniste, Kim Jong Un conduce țara de la moartea tatălui său, Kim Jong Il, la sfârșitul anului 2011. (Agerpres)