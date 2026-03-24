€ 5.0989
|
$ 4.4373
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4373
 
Kim Jong Un: Statutul de putere nucleară al Coreei de Nord este 'ireversibil'
Data publicării: 08:02 24 Mar 2026

Kim Jong Un: Statutul de putere nucleară al Coreei de Nord este 'ireversibil'
Autor: Crişan Andreescu

kim-jong-un_23222900 Kim Jong Un, liderul nord-coreean

Coreea de Nord nu va renunța niciodată la statutul său de putere nucleară, a afirmat luni liderul său Kim Jong Un, pentru care Coreea de Sud este 'statul cel mai ostil', potrivit presei de stat, notează AFP.

'Vom continua să ne consolidăm ferm statutul de țară dotată ireversibil cu arma nucleară, intensificând în același timp agresiv lupta noastră împotriva forțelor ostile', a afirmat el într-un discurs de politică generală ținut luni în plenul parlamentului de la Phenian.

Liderul comunist a abordat o gamă largă de subiecte, de la armele nucleare și politica de apărare până la obiectivele economice și relațiile cu Coreea de Sud și Statele Unite, a raportat agenția KCNA.

'În conformitate cu misiunea încredințată de Constituția Republicii (Coreea de Nord), ne vom dezvolta și consolida în continuare mecanismele de descurajare nucleară în materie de autoapărare', a declarat el.

Dezvoltarea arsenalului nuclear este 'pe deplin justificată', a adăugat Kim Jong Un. Phenianul, a spus el, va garanta 'pregătirea operațională deplină' a forțelor sale nucleare pentru a contracara 'amenințările strategice'.

Kim nu și-a menajat cuvintele la adresa vecinului său din sud.

'Vom desemna Coreea de Sud drept statul cel mai ostil și o vom trata ca atare într-o manieră implacabilă', a adăugat el, promițând să 'o facă să plătească fără milă, fără nicio (...) ezitare, pentru orice act care aduce atingere' Coreei de Nord.

Organismul legislativ nord-coreean l-a reales duminică pe Kim Jong Un în funcția de președinte al Comisiei pentru afacerile statului, cea mai înaltă funcție din țară.

Coreea de Nord a fost fondată de Kim Ir Sen, bunicul lui Kim Jong Un, în 1948. Moștenitor al dinastiei comuniste, Kim Jong Un conduce țara de la moartea tatălui său, Kim Jong Il, la sfârșitul anului 2011. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Nu ai soare în grădină? Plantele care cresc perfect la umbră și nu dau greș
Publicat acum 10 minute
Șofer român de TIR ucis în Spania după ce a prins un hoț de motorină. Din cauza șocului, soția sa a încercat să se sinucidă
Publicat acum 25 minute
Alimentele ultraprocesate, periculoase. Dr. Anca Tâu explică de ce e important să cumperi mâncare "reală": Fără să ne dăm seama, mâncăm risc
Publicat acum 26 minute
Accident grav la Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad. Un tânăr de 24 de ani a căzut de la 17 metri
Publicat acum 47 minute
Prăbușire pentru Dacia în Europa. Vânzările efectiv s-au dus în cap în februarie
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Horoscop 24 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 50 minute
Trump îi îndeamnă pe republicani să lucreze de Paște pentru a adopta o lege privind votul: Faceți asta pentru Iisus!
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Cine este Mohammad-Bagher Ghalibaf, omul cu care Trump ar fi discutat încheierea războiului. „Practic conduce Iranul”
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Ambasadorul Iranului avertizează România. Bogdan Chirieac, semnal după reacția ministrului Miruță: Trebuie să recunoaștem
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 25: Sirenele sună în sudul Israelului / Iranul și Hezbollah au lansat noi rachete
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close