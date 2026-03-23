Putin vorbește despre întărirea 'parteneriatului strategic' cu Phenianul
Data publicării: 12:34 23 Mar 2026

Putin vorbește despre întărirea 'parteneriatului strategic' cu Phenianul
Autor: Crişan Andreescu

imagine cu președintele rus Vladimir Putin Preşedintele rus Vladimir Putin. Foto: Agerpres

Vladimir Putin s-a pronunțat luni în favoarea întăririi 'parteneriatului strategic' cu Phenianul, într-un mesaj de felicitare către liderul nord-coreean Kim Jong Un cu prilejul realegerii sale la președinția Comisiei pentru afacerile statului, cea mai înaltă funcție a puterii, relatează AFP.

'Ne vom continua bineînțeles munca noastră strânsă comună vizând întărirea parteneriatului strategic între Moscova și Phenian', se arată  într-un mesaj publicat de Kremlin,  cu prilejul realegerii lui Kim Jong Un la președinția Comisiei pentru afacerile statului, cea mai înaltă funcție a puterii, relatează AFF.

De asemenea, se arată că   'asta corespunde fără nicio îndoială intereselor fundamentale' ale celor două popoare.

De asemenea, liderul de la Kremlin a elogiat 'contribuția personală' a lui Kim Jong Un 'în întărirea legăturilor amicale de aliați' între cele două țări, care au încheiat un acord de apărare reciprocă în 2024.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Moscovei furnizându-i soldați pentru a respinge avansul ucrainean în regiunea rusă Kursk, în cadrul ofensivei în Ucraina în curs din februarie 2022.

În schimb, Rusia furnizează Coreei de Nord un ajutor financiar, tehnologii militare, aprovizionări alimentare și energetice, potrivit analiștilor.

La începutul lui ianuarie, Kim Jong Un s-a angajat să susțină 'fără condiții' toate politicile și deciziile lui Vladimir Putin, într-o scrisoarea făcută publică de agenția de presă oficială KCNA. (Agerpres).

