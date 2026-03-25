Un monstru marin lung de 6 metri, descoperit în Mexic. "Nu exista nimic mai mare sau mai periculos decât el" - FOTO

Un monstru marin lung de șase metri, cu fălci puternice, este cea mai recentă creatură preistorică descoperită printre depozitele fosile din nordul Mexicului. Prognathodon cipactli, o reptilă acvatică din familia mosasaurilor care a împărțit epoca cu dinozaurii, dar nu era înrudită cu aceștia, a dominat mările acum aproximativ 70 de milioane de ani, la sfârșitul perioadei Cretacice, chiar înainte de evenimentul de extincție în masă care a pus capăt erei dinozaurilor, scrie El Pais.

Lungul drum către identificarea speciei Prognathodon cipactli a început în anul 2001, odată cu descoperirea unui craniu aproape complet în Formațiunea Méndez din Nuevo León, unul dintre zecile de situri fosile situate în nord-estul Mexicului. Analizele ulterioare, efectuate în 2007, l-au descris ca o specie neidentificată de mosasaur, dar acum o echipă de paleontologi de la Muzeul Deșertului din Saltillo și de la Universitatea din Bath (Anglia) a dezvăluit că este vorba despre o specie nouă.

Spre deosebire de alți mosasauri mai mari, înarmați cu dinți subțiri și un craniu alungit, specia nou descoperită măsura aproximativ șase metri lungime, iar trăsăturile sale reflectau o adaptare tipică unui prădător eficient, capabil să atace pradă de toate dimensiunile, cum ar fi alte reptile marine, pești mari sau animale cu carapace.

Paleontolog: Nu exista niciunul mai mare sau mai periculos decât el

„Era un mosasaur cu fălci scurte, cu dinți conici și foarte robuști, permițându-i să atace prada mare. Ceea ce vedem este că era un vânător activ, ceea ce ne spune multe despre cum îl putem compara, de exemplu, cu orcile moderne”, a explicat pentru El Pais Héctor Rivera-Sylva, paleontolog.

„Întregul gen (Prognathodon) a fost găsit în oceanul deschis, dar este probabil să se fi apropiat și de coastă, urmând plesiozaurii sau alte reptile marine pentru a le ataca acoloLa acea vreme și în această regiune, era prădătorul principal; acesta era locul său în lanțul trofic. Nu exista niciunul mai mare sau mai periculos decât el”, explică Rivera, completând comparația cu orcile, prădătorul principal al oceanelor de astăzi.

Mexic, un sit important la nivel mondial. Ar putea urma noi descoperiri impresionante

„Această descoperire ne arată că biodiversitatea de la sfârșitul perioadei Cretacice era mult mai mare decât știam, atât la nivel global, cât și național. Mai multe specii vor fi descoperite în Mexic în timp, dar descoperirile recente poziționează deja țara noastră ca un sit important la nivel mondial, deoarece nu este doar o altă zonă de tranziție; au existat, de asemenea, diferite specii și circumstanțe aici. Când eram copil, credeam că dinozaurii nu locuiseră în Mexic; toată această zonă era un mare semn de întrebare. Ne-am gândit că este ceva foarte îndepărtat, doar în Statele Unite sau în alte părți ale lumii, dar nu: sunt și aici, în Mexic”, a mai spus Rivera.