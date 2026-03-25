Skoda se retrage din China. Motivul din spatele deciziei

Producătorul auto ceh Skoda, deţinut de Volkswagen AG, se va retrage din China, cea mai mare piaţă auto din lume, până la mijlocul anului viitor, deoarece nu a reuşit să ţină pasul cu trecerea rapidă la vehicule electrice (EV) din regiune, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

După ce ani de zile a fost cea mai mare piaţă a Skoda, cu livrări de peste 300.000 de unităţi în perioada 2016 - 2018, vânzările în China au scăzut la doar 15.000 unităţi anul trecut, în condiţiile în care producătorii auto străini se confruntă cu concurenţa acerbă din partea mărcilor locale.

"Compania va continua să vândă modele Skoda pe piaţa chineză în colaborare cu partenerii regionali până la mijlocul anului viitor", a informat miercuri producătorul auto, într-un comunicat.

Skoda vizează consolidarea mărcii în Asia de Sud-Est

Conform repoziţionării strategice, Skoda intenţionează să se concentreze pe consolidarea mărcii în Asia de Sud-Est, unde a înregistrat creşteri ale vânzărilor în 2025.

Site-ul ceh de ştiri E15 a fost primul care a anunţat retragerea.

Servicii postvânzare pentru autovehiculele Skoda vor fi acordate în continuare în China, a precizat Skoda.

Firma mamă a Volkswagen s-a confruntat cu câţiva ani dificili în China, unde vânzările mărcilor locale BYD şi Geely le-au depăşit pe cele ale grupului german, încheind anii de dominaţie ai producătorilor auto străini care nu reuşesc să ţină ritmul pe o piaţă dominată de EV.

Spre deosebire de Skoda, Volkswagen şi subsidiara sa Audi speră să recâştige terenul pierdut în China cu o serie de lansări de noi modele şi majorarea producţiei pe plan local.

