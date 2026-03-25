Data actualizării: 16:35 25 Mar 2026 | Data publicării: 16:35 25 Mar 2026

5 mituri despre bicicletele electrice și adevărul din spatele lor
Autor: Alexandra Curtache

cea mai ieftina bicicleta electrica Bicicletă electrică Sursa foto: Freepik.com

Unii se bucură din plin de beneficiile unei biciclete electrice. Alții se tem de miturile care au apărut și care diminuează impactul pe care un e bike îl are asupra rutinei zilnice. De la ideea că trișezi dacă pedalezi asistat până la temeri legate de costuri sau întreținere, realitatea este diferită.  

Hai să demontăm cele mai frecvente 5 mituri despre biciclete electrice și să descoperi care este, de fapt, adevărul. 

Bicicletele electrice: mituri vs adevăr

Vrei să înlocuiești bicicleta clasică și să îți iei o bicicletă electrică, dar lucrurile pe care le auzi despre acest tip de vehicul creează confuzie? Dacă ești pasionat de ciclism și vrei să încerci o alternativă mai eficientă, citește în continuare. Te ajutăm să faci diferența dintre mit și adevăr în cazul bicicletelor electrice.  

Bicicleta electrică este doar pentru persoane sedentare 

Mulți cred că o bicicletă asistată electric este destinată exclusiv celor care nu vor să depună efort. Că, atunci când alegi un mountain bike electric, vrei doar să scapi de pedalatul intens. În realitate, lucrurile stau exact invers.  
 
Adevărul:

Motorul oferă doar suport și asistență la urcări abrupte, dar tu ești cel care trebuie să pedaleze. Nivelul de asistare poate fi ajustat, ceea ce înseamnă că poți avea un antrenament ușor sau intens, în funcție de preferințe. 
 
De fapt, tot mai mulți pasionați de ciclism aleg un mountain bike electric sau chiar un mtb electric full suspension pentru trasee mai lungi și mai solicitante, ca să evite epuizarea și să se bucure cât mai mult de traseu.  

O bicicletă electrică este foarte scumpă

Prețul este una dintre principalele bariere. Bicicletele electrice sunt considerate mult mai scumpe comparativ cu un model clasic. 
 
Adevărul:

Este adevărat că există modele premium, însă piața a evoluat mult. În cadrul campaniilor de reduceri, poți găsi cea mai ieftină bicicletă electrică la un preț accesibil. Există modele pentru orice buget și stil, de la o bicicletă electrică pentru oraș până la un e-mtb performant pentru aventuri montane.  

Nu este potrivită pentru terenuri dificile

Unii cred că un mountain bike electric nu face față traseelor tehnice și că, de fapt, un e-bike este conceput dor pentru terenuri ușoare urbane.  
 
Adevărul:

Modelele moderne sunt special concepute pentru teren accidentat. O bicicletă electrică full suspension oferă stabilitate, tracțiune și control excelent la coborâri și urcări dificile. Un mtb electric full suspension poate transforma complet experiența pe trasee montane.

Bateria nu rezistă suficient

Autonomia este una dintre cele mai discutate caracteristici atunci când trebuie să alegi o bicicletă electrică. De aceea, a apărut această idee care susține că majoritatea modelelor au o autonomie mult prea mică și că bateria trebuie încărcată des.  
 
Adevărul:

Tehnologia bateriilor a evoluat foarte mult. În funcție de model și utilizare, o bicicletă electrică pentru adulți poate avea o autonomie între 50 și 120 km. Factori precum nivelul de asistare, greutatea utilizatorului și tipul de traseu influențează direct durata bateriei.  

Este greu de întreținut

Se spune că întreținerea unei biciclete electrice este complicată și costisitoare. Costurile de întreținere sunt un detaliu foarte important când vorbim despre fiabilitatea și accesibilitatea unei biciclete. 
 
Adevărul:

În realitate, întreținerea este similară cu cea a unei biciclete clasice. Componentele mecanice (lanț, frâne, roți) necesită aceleași verificări periodice. Partea electrică este, de obicei, foarte fiabilă și necesită intervenții rare. În plus, service-urile specializate sunt din ce în ce mai numeroase, iar piesele sunt ușor de găsit. 

Merită sau nu o bicicletă electrică?

Părea noastră este că merită, nu doar pentru confort, ci și pentru eficiență. 
 
Fie că alegi o bicicletă electrică pentru navetă sau un mountain bike electric pentru trasee montane, beneficiile sunt clare: mobilitate, accesibilitate și plăcerea de a pedala mai mult și mai des. Lasă deoparte miturile, analizează nevoile tale și informează-te corect. Vei descoperi că un e-bike nu este doar un trend, ci o soluție modernă și eficientă pentru transport și recreere. 

