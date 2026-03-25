Factura lunară explicată: ce influențează costurile cu energia
Data publicării: 09:30 25 Mar 2026

Factura lunară explicată: ce influențează costurile cu energia
Autor: Editor Team

Factura lunară explicată: ce influențează costurile cu energia

La prima vedere, factura lunară la energia electrică sau la gaze naturale poate părea destul de complicată și plină de informații greu de înțeles.

Totuși, dacă știi ce componente o alcătuiesc și ce factori influențează costurile, vei putea gestiona mai eficient consumul și bugetul familiei. Indiferent de furnizor, factura lunară este destul de similară. Iată ce trebuie să știi:

Consumul efectiv

Cel mai important factor este consumul propriu-zis, exprimat în kWh (kilowați-oră) pentru energie electrică sau în metri cubi/kWh pentru gaze naturale. Cu cât utilizezi mai multe aparate electrice sau menții centrala termică pornită mai mult timp, cu atât valoarea facturii crește.

În cazul energiei electrice, electrocasnicele mari (frigider, mașină de spălat, aer condiționat, boiler electric) au un impact semnificativ. La gaze naturale, centrala termică și temperatura setată în locuință sunt decisive, mai ales în sezonul rece.

Prețul energiei din contract

Un alt element esențial îl reprezintă prețul stabilit în contractul de furnizare. Acesta poate fi fix (rămâne neschimbat pe perioada contractuală) sau variabil (se modifică lunar în funcție de evoluția pieței).

Diferențele între prețurile la energie electrică sau între tipurile de oferte pot genera variații importante ale costurilor lunare, așa că este important să alegi oferta potrivită în funcție de nivelul consumului.

Tarifele reglementate și taxele

Pe lângă prețul energiei active, factura include și tarife reglementate, stabilite de autorități: tarif de distribuție, tarif de transport, servicii de sistem, accize, contribuția pentru cogenerare și CfD, certificate verzi plus TVA.

Este important de avut în vedere că aceste costuri nu sunt controlate de furnizor și se aplică tuturor consumatorilor. De multe ori, ele reprezintă o parte semnificativă din valoarea totală a facturii.

Abonamentul la energie

Abonamentul la energie este o taxă fixă, percepută zilnic sau lunar, de către furnizorul de energie electrică sau gaze naturale, indiferent de consumul efectiv. Acesta nu reprezintă costul energiei consumate și este separat de prețul per kWh.

Un abonament este avantajos din trei motive: dacă ai un consum mediu sau mare, dacă prețul per kWh este mai mic în schimbul abonamentului sau dacă oferta include beneficii suplimentare.

Sezonalitatea

Costurile cu energia nu sunt constante pe tot parcursul anului. Iarna, consumul de gaze naturale crește considerabil din cauza încălzirii locuinței. Vara, factura la electricitate poate crește din cauza utilizării aparatului de aer condiționat. Sezonalitatea este un factor natural care influențează direct factura lunară.

Eficiența energetică a locuinței
Izolația termică, tipul ferestrelor, vechimea centralei sau clasa energetică a electrocasnicelor au un impact direct asupra consumului. Asigură-te că locuința este izolată corespunzător pentru a reduce pierderile de căldură și că electrocasnicele au o clasă energetică ridicată.

În ceea ce privește încălzirea locuinței, montajul centralei termice efectuat corect, verificarea și revizia instalației sunt esențiale pentru un consum redus de gaze naturale.

Obiceiurile de consum

Comportamentul zilnic contează mai mult decât pare. Costurile suplimentare apar atunci când lași laptopul în stand-by, când nu stingi lumina după ce ai ieșit din cameră sau când setezi o temperatură prea mare în casă. Ajustările mici, dar constante, pot face diferența la final de lună.

În concluzie, valoarea facturii lunare reflectă atât prețul energiei din contract, cât și taxele reglementate și obiceiurile de consum. Atunci când înțelegi fiecare componentă, poți lua decizii corecte, indiferent că alegi o ofertă mai avantajoasă sau că îți optimizezi consumul. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
VIDEO DCNews: ”Ce îi spun copilului meu, că mă dă afară pe 1 aprilie?” Risc de blackout energetic după protestul minerilor la ușa Guvernului
Publicat acum 17 minute
Viktor Orban anunță că Ungaria taie gazul către Ucraina și acuză „jocuri murdare” în criza Drujba
Publicat acum 20 minute
Ilie Bolojan ”a încercat să-l umilească pe Sorin Grindeanu”. Bogdan Chirieac îl avertizează pe premier: Aroganța asta nu merge la București
Publicat acum 25 minute
Regal muzical la Sala Radio cu laureați ai Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur” de la Târgoviște
Publicat acum 55 minute
Stare de urgență în sectorul energetic în Republica Moldova. Motorina sare de 30 de lei. Se trece la raționalizare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 45 minute
Apocalipsa pensiilor în Europa, anunțată de un expert britanic: „Va începe în România. Lucrurile vor fi foarte urâte”
Publicat acum 12 ore si 53 minute
Bei cafeaua imediat după ce te trezești? S-ar putea să faci o mare greșeală. Iată de ce!
Publicat acum 1 ora si 58 minute
UE a condiționat România la accize de 330 euro/tona de baril, dar ia 560 de euro! CES nu mai acceptă ca Guvernul Bolojan să pună presiune doar pe privat, în criza carburanților
Publicat acum 4 ore si 15 minute
Horoscop 25 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 51 minute
Sindicatele refuză întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, pentru că se întâlnesc cu Sorin Grindeanu! Scandal uriaș cu Ordonanța care declară criza carburanților
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close