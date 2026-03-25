Data actualizării: 12:09 25 Mar 2026 | Data publicării: 11:25 25 Mar 2026

EXCLUSIV SUA au transmis Iranului un plan de pace în 15 puncte. Generalul Dan Grecu arată când s-ar putea încheia războiul din Orientul Mijlociu
Autor: Doinița Manic

Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump, alaturi de steagurile Iranului si Israelului. Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump, alaturi de steagurile Iranului si Israelului.

SUA au transmis Iranului un plan de pace în 15 puncte pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Generalul Dan Grecu a explicat în ce condiții acest război s-ar putea încheia în curând.

SUA au prezentat Iranului un plan în 15 puncte, menit să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu, potrivit unui articol din New York Times care citează doi oficiali informați despre această chestiune, scrie The Jerusalem Post.

Planul ar fi fost transmis Iranului prin intermediul Pakistanului și ar aborda programele de rachete balistice și nucleare ale Iranului, precum și probleme legate de Strâmtoarea Ormuz.

VEZI ȘI: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 26: Multiple atacuri iraniene asupra statelor din Golf. Ofensiva Israelului în Teheran

Ce prevede planul de pace propus de SUA Iranului

Potrivit N12 News, care citează trei surse familiarizate cu detaliile potențialului plan, SUA iau în considerare declararea unui armistițiu de o lună, timp în care ar avea loc negocierile privind acest acord.

Planul în 15 puncte ar putea conține termeni precum dezmembrarea tuturor capacităților nucleare iraniene existente, un angajament ca Iranul să înceteze eforturile de a obține arme nucleare și o cerință ca orice uraniu deja îmbogățit să fie scos din Iran. Planul propus de SUA ar impune, de asemenea, regimului iranian să înceteze finanțarea și înarmarea tuturor intermediarilor din regiune.

Strâmtoarea Ormuz ar urma să fie declarată zonă maritimă liberă și să rămână deschisă în cadrul potențialului acord.

Negocierile dintre SUA și Iran sunt în curs de desfășurare, spune Trump

Marți, președintele american Donald Trump a declarat reporterilor din Biroul Oval că negocierile dintre SUA și Iran sunt în curs de desfășurare și că Iranul își dorește „foarte mult” să încheie un acord.

„De fapt, vorbim cu oamenii potriviți, iar ei își doresc atât de mult să încheie un acord, încât nu aveți nicio idee cât de mult își doresc să încheie un acord”, a spus Trump.

Trump a declarat că Iranul a fost deja de acord să oprească dezvoltarea armelor nucleare și că SUA se află într-o „poziție bună de negociere”.

„Nu vor exista arme nucleare. Iranul a fost de acord cu asta. Suntem într-o poziție bună de negociere. Suntem mult înaintea termenului limită, iar ei nu au protecție navală, aeriană sau antirachetă. Am blocat majoritatea lansărilor lor”, a mai spus Trump.

Iranul continuă să nege negocierile cu SUA

În pofida acestor informații, Iranul continuă să nege că ar exista negoceri între Teheran și Washigton. Statele Unite negociază cu ele însele, a apreciat miercuri un purtător de cuvânt al armatei iraniene.

„A ajuns nivelul luptei voastre interioare la stadiul în care negociaţi cu voi înşivă?”, a replicat provocator către conducerea SUA Ebrahim Zolfaqari, purtător de cuvânt al comandamentului unificat al forţelor armate iraniene, Khatam al-Anbiya.

„Oameni ca noi nu se pot înţelege niciodată cu oameni ca voi”, a adăugat acesta.

Generalul Dan Grecu: Nu cred că actuala conducere iraniană va accepta acest plan

În contextul în care mesajele care vin din SUA și Iran sunt contradictorii, l-am contactat pe generalul Dan Grecu pentru a înțelege ce se ascunde în spatele acestor comunicări și pentru a afla dacă putem spera totuși că acest război se va încheia în curând.

"Așa cum se arată actuala conducere a Iranului, noi neștiind exact care sunt cele 15 puncte, dar bănuim că primele patru obiective ale președintelui american de la începutul războiului vor fi printre acestea, respectiv: renunțarea la programul balistic, denuclearizarea, renunțarea la opresiunea populației și lipsa sprijinului pentru mișcările teroriste gen Hamas sau Hezbollah, și indiscutabil va fi și un punct despre Israel sau poate chiar mai multe. În condițiile astea, eu nu cred că actuala conducere iraniană va accepta acest plan", ne-a spus Dan Grecu.

Cât despre faptul că Iranul neagă negocierile cu SUA, Dan Grecu spune că cel mai probabil președintele american Donald Trump chiar a transmis acest plan în 15 puncte Teheranului, prin terți.

"Cred că președintele american chiar a trimis așa ceva (planul de pace n.r.) către iranieni, prin terți, dar în felul acesta manifestă și mai multă flexibilitate în deciziile ulterioare. Așa cum ați văzut, infanteria marină, cei peste 5 mii de luptători și respectiv forțe din Brigada 82 Aeropurtată, sunt în desfășurare înspre zona de conflict. Păstrează și această presiune. Iranienii e clar că nu acceptă. Acolo există acum o mare dispută la vârful sistemului - cine să controleze. Gardienii Revoluției în general controlează situația, dar aici vorbim și despre persoane, nu doar despre un grup, cum este cazul Gardienilor Revoluției Islamice", ne-a mai spus generalul Dan Grecu. 

Situația în care SUA vor avea câștig de cauză 

Cât despre șansele ca acest război să se încheie în viitorul apropiat, iar Donald Trump să aibă câștig de cauză, generalul Dan Grecu a spus: "SUA vor putea avea câștig de cauză doar în situația în care vor găsi un interlocutor dispus să negocieze, dar mai ales capabil să impună aceste negocieri pe plan intern, adică în Iran și aici poziția Gardienilor Revoluției, care încă o dată o spun, sunt în control încă, mi se pare că e foarte puțin flexibilă, ca să nu zic că este ireconciliabilă". 

Dan Grecu
plan de pace
razboi
conflict orientul mijlociu
sua
donald trump
iran
israel
strâmtoarea Ormuz
