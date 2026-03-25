Curs valutar: € 5.0952
|
$ 4.3913
 
Lege promulgată de Nicușor Dan, privind ordinul de protecţie: Termen strict de 5 ore pentru trimiterea către Poliție
Data publicării: 15:20 25 Mar 2026

Lege promulgată de Nicușor Dan, privind ordinul de protecţie: Termen strict de 5 ore pentru trimiterea către Poliție
Autor: Andrei Itu

imagine cu președintele României, Nicușor Dan Imagine cu președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Hotărârea privind ordinul de protecţie trebuie transmisă, în cel mult cinci ore de la pronunţare, structurilor Poliţiei Române din zona în care se află locuinţa victimei sau a agresorului, conform legii promulgate miercuri de preşedintele Nicuşor Dan.

Ordinul de protecţie trebuie trimis Poliţiei în cel mult cinci ore de la pronunţare. O copie va fi trimisă şi Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, dar şi reprezentantului autorităţii sau structurii competente, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuţii în materia protecţiei victimelor infracţiunilor.

Ordinul de protecție se apropie de expirare? Ce scrie în Lege

Conform Legii pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cu cel puţin 14 zile anterioare expirării duratei pentru care a fost emis ordinul de protecţie, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să contacteze victima pentru a o informa despre dreptul acesteia de a cere prelungirea ordinului de protecţie, în situația în care motivele emiterii acestuia subzistă sau în cazul în care au apărut motive noi.

Emiterea ordinului de protecţie se cere la judecătoria din zona victimei ori a locului agresiunii

Solicitarea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima sau de pe raza teritorială a locului săvârşirii actelor de violenţă.

Încălcarea de către persoana contra căreia a fost emis un ordin de protecţie a uneia dintre măsurile prevăzute de lege este contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.

La expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată ori reprezentantul legal poate cere un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică sau libertatea i-ar fi puse în pericol.

Un nou ordin de protecție poate fi solicitat şi de procuror sau de autorităţile competente în numele victimei

De asemenea, cererea de emitere a unui nou ordin de protecţie poate fi introdusă în numele victimei şi de către procuror sau reprezentantul autorităţii sau structurii competente, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuţii în materia protecţiei victimelor infracţiunilor.

Instanţa dispune şi obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, poate recomanda internarea voluntară ori poate solicita internarea nevoluntară.

În situația în care agresorul este consumator de alcool sau substanţe psihoactive, instanţa poate dispune, cu acordul acestuia, integrarea agresorului într-un program de consiliere, tratament, dezintoxicare, dezalcoolizare sau asistenţă de specialitate, potrivit legii.

Măsura cu privire la obligarea agresorului să urmeze, pe întreaga durată a ordinului de protecţie, consiliere psihologică sau psihoterapie, se dispune cu o frecvenţă stabilită potrivit împrejurărilor, dar nu mai puţin de o şedinţă pe lună, notează Agerpres.

