DC News l-a contactat pe directorul festivalului, Petre Crăciun, pentru a vorbi despre acest subiect. Petre Crăciun a explicat că festivalul reunește scriitori din România, Republica Moldova, Ucraina și diaspora, include ateliere de lectură, întâlniri cu copiii și are ca scop încurajarea lecturii. Ediția a III-a se va desfășura în perioada 2-3 aprilie 2026, iar președintele de onoare este Ana Blandiana.

„Festivalul se numește „Festivalul de Literatură pentru Copiii Români de Pretutindeni - Dimineața Cuvintelor”. Este o marcă înregistrată a Uniunii Scriitorilor din România - „Dimineața Cuvintelor”, este un proiect cultural și educativ pentru copii, care are multe componente. Este un festival care se numește „Dimineața Cuvintelor” și care se desfășoară în fiecare an în jurul datei de 2 aprilie, când este Ziua Internațională a Cărții pentru Copii. Anul acesta va fi pe 2-3 aprilie, este ediția a treia.

De ce spunem noi că este pentru copiii români de pretutindeni? Pentru că noi adunăm la București scriitori care vin din România, din Republica Moldova, din Ucraina, partea românească - Bucovina de Nord, și, de asemenea, anul acesta avem invitați prin Zoom două scritoare din diaspora, din Spania și din Italia. Este cel mai mare eveniment dedicat copiilor, e un festival de literatură, dar se întâmplă foarte multe lucruri.

În primul rând avem un număr mare de scriitori pe care copiii nu-i pot vedea împreună niciodată. Avem circa 30 de scriitori în fiecare an, care vin aici și care țin ateliere de lectură, care se întâlnesc cu copiii, care le povestesc, care îi îndrumă spre lectură, care vin cu cărțile lor și așa mai departe.

Anul acesta, președintele de onoare al festivalului este poeta Ana Blandiana, care este foarte apropiată de proiectele noastre”, a spus Petre Crăciun.

Care sunt componentele acestui proiect

„Avem festivalul, avem o revistă care se numește „Dimineața Cuvintelor”, care este o revistă trimestrială pentru copiii de 7-14 ani, unde găsesc nu numai literatură, dar găsesc tot felul de informații culturale, date despre cărți, despre scriitori, tot felul de lucruri interesante care să-i atragă, deci categoria de vârstă 7-14 ani.

Pe urmă, avem anual un concurs care se numește tot „Dimineața Cuvintelor”. Este un concurs de creație literară pentru elevii de la clasele a V-a până la a VIII-a, o secțiune care se numește Mircea Sântimbreanu, și de la a IX-a la a XII-a - altă secțiune care se numește Cezar Petrescu.

Al patrulea proiect - sau o subsecțiune ca să zic așa - este un club de lectură și de scriere creativă care se numește „Dimineața Cuvintelor”, care a fost lansat în decembrie anul trecut. Deci toate sunt sub marca aceasta pe care noi am înregistrat-o la OSIM, este o marcă a Uniunii Scriitorilor și care este polivalentă, pentru că are festival, revistă, concurs și un club de lectură și de scriere creativă”, a spus Petre Crăciun.

Circa 400-500 de copii participă anual

Anul acesta va avea loc a treia ediție a festivalului, la care sunt așteptați aproximativ 400-500 de copii din București și din împrejurimi.

„Aceasta este a treia ediție. La fiecare ediție noi nu am venit numai cu o simplă întâlnire între copii. Copiii de regulă sunt copii din București, dar nu numai din București. Sunt copii care vin din București, din împrejurimi. În fiecare an avem circa 400-500 de copii de diferite categorii care participă la atelierele din cele două zile de festival. Deci pe 2 și pe 3 aprilie.

Dar noi nu avem numai ateliere în sine. De exemplu, în fiecare an am lansat câte un document spre reflecția opiniei publice și a celor care ne diriguiesc. De exemplu, în primul an am lansat o declarație de la București pentru încurajarea lecturii. Un document în care noi am arătat unde suntem cu lectura, faptul că se citește din ce în ce mai puțin, că e o criză a lecturii, și acolo am propus câteva obiective.

Anul trecut am lansat un proiect de lege pentru instituirea Zilei Naționale a Basmului Românesc, pe 21 ianuarie, ziua când Petre Ispirescu a publicat primul basm „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”, proiect care sperăm să fie asumat și promovat mai departe”, a spus Petre Crăciun.

Ce se întâmplă în acest an

În acest an, festivalul se deschide pe 2 aprilie la ora 10:00, la Biblioteca Academiei Române. Acolo vor fi lansate un număr nou al revistei „Dimineața Cuvintelor”, o antologie cu creațiile copiilor câștigători și proiectul național „Citește, Înțelege, Devino”. La ora 16:00 va avea loc o masă rotundă dedicată bibliotecilor din România, Republica Moldova, Ucraina și diaspora.

„Avem pe data de 2 aprilie la ora 10:00 la Biblioteca Academiei Române deschiderea oficială a festivalului, ocazie cu care vom lansa un număr nou al revistei „Dimineața Cuvintelor”, 72 de pagini, cu foarte mulți autori din România, spuneam din comunitățile istorice, inclusiv din Ucraina, foarte multe poezii, chiar poezii din spatele frontului, le-am zis noi, pentru că sunt scrise în apropierea bombardamentelor care se întâmplă uneori, din păcate.

Mai lansăm - e o premieră nu numai pentru festival, e o premieră pentru Uniunea Scriitorilor - o antologie de creații ale copiilor care au participat la ediția de anul trecut a concursului Dimineața Cuvintelor. Se numește chiar așa, Antologia Concursului Dimineața Cuvintelor, ediția 2025, pentru că antologia de acum încolo o să apară cu un an în urmă, pentru că sunt creațiile copiilor care au fost câștigători în decembrie 2025. Sunt vreo 38 de copii la ambele secțiuni, e un volum foarte frumos, cu 214 pagini, texte foarte bune. E o premieră și pentru Uniune, nu numai pentru filiala noastră.

Apoi, un alt lucru la care ținem enorm, noi tot plecând de la faptul că e o criză mare a lecturii, că nu se încurajează nici lectura, nici cărțile, nici autorii, lansăm un proiect care se numește „Citește, Înțelege, Devino”, pe care toți autorii care vor fi acolo îl vor semna și îl lansăm spre meditație și spre interesul Ministerului Culturii, prin care ne propunem ca anual Ministerul Culturii să promoveze un număr de nouă cărți ale unor autori pe diferite categorii de vârstă care să fie promovate și să ajungă în biblioteci, autori care să fie selecționați de un juriu, autorii unor cărți de valoare. Este un proiect național pilot și sperăm să câștigăm susținerea. Iar la baza acestui proiect, noi am făcut un film de 15 minute, care se numește tot „CITEȘTE, ÎNȚELEGE, DEVINO”, în care 19 autori, care au fost la festivalul de anul trecut, au vorbit despre lectură și necesitatea lecturii.

Sunt acolo prezenți în film Ana Blandiana, Varujan Vosganian, subsemnatul, Arcadie Suceveanu, Passionaria Stoicescu, sunt mari autori, Alexandru Mironov, care împărtășesc din experiența lor de scriitor și le dau sfaturi copiilor, spun despre cât de importantă este cartea.

Apoi avem o masă rotundă tot în ziua de 2 aprilie la ora 16:00, dedicată bibliotecilor din România, Republica Moldova, Ucraina și diaspora, care au proiecte pentru copii, care promovează cărțile pentru copii. Practic este un schimb de experiență între biblioteci pentru a căpăta cele mai bune experiențe. Este în format hibrid pentru că nu toți au putut veni”, a spus Petre Crăciun.

Festivalul nu e finanțat

Directorul a explicat că festivalul nu este finanțat și că organizatorii se autofinanțează prin cotizații, donații și mici sponsorizări. De asemenea, acesta a explicat că președintele Nicușor Dan a fost invitat la festival.

„Să știți că festivalul acesta nu e finanțat. Suntem o filială mică, cu 60 de membri. Noi ne-am autofinanțat din cotizațiile noastre, plus mici donații ale unor membri, plus o mică sponsorizare pentru a tipări volumul. Deci nu avem de nicăieri, dar am reușit să dăm o amploare foarte mare.

Vor participa președintele Academiei Române, președintele Uniunii, sperăm să vină și președintele României. Am trimis invitație și sperăm să fie alături de noi pentru a încuraja tânăra generație, creațiile literare și educația. Vor fi foarte mulți profesori, copii.

În ultima zi, adică pe data de 3 aprilie, vom acorda și premiile anuale ale filialei noastre celor mai buni - Cartea Anului, Opera Omnia - și, de asemenea, niște premii unor reviste pentru copii și așa mai departe.

Deci e un program foarte dens, pentru două zile se întâmplă foarte, foarte multe lucruri și vă spun că nu se întâmplă în altă parte, pentru că e cel mai de amploare eveniment dedicat copiilor. Nu e unul pentru distracție, este unul pentru educație și cultură. Noi sperăm să-i facem pe copii să citească, nu să se distreze neapărat, dar să fie într-un mod foarte atractiv”, a spus Petre Crăciun în exclusivitate pentru DC News.

Programul festivalului

Loc de desfășurare: BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE

Amfiteatrul „I. H. Rădulescu”, Calea Victoriei 125

Joi, 2 APRILIE

(I) DESCHIDEREA FESTIVALULUI (Amfiteatru)

10.00 – 11.30

Alocuțiuni ale personalităților invitate:

Nicolae Noica, directorul general al Bibliotecii Academiei, cuvânt de bun venit, apoi îi cedează microfonul moderatorului evenimentului, Petre Crăciun – 5 – 6 min

Nicușor Dan, Președintele României – 6-8 min

Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei – 6-8 min

Ana Blandiana, Președintele ediției – 6-8 min

Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor – 6-8 min

Petre Crăciun, președintele Filialei Literatură copii,

Reprezentantul Ministerul Educației Naționale – 5 min

Reprezentantul Ministerului Culturii – 5 min

ANUNȚAREA AGENDEI FESTIVALULUI

LANSAREA REVISTEI „DIMINEAȚA CUVINTELOR” nr. 1-2/2026

LANSAREA ANTOLOGIEI CONCURSULUI „DIMINEAȚA CUVINTELOR” EDIȚIA 2025

ANUNȚAREA PROIECTULUI „CITEȘTE! ÎNȚELEGE! DEVINO!” și proiectarea filmului cu același nume, realizat cu participarea a 19 mari scriitori din România, Republica Moldova și Ucraina.

ACORDAREA PREMIULUI IN MEMORIAM scriitoarei Livia Zamfirescu. Premiul este primit de fiica sa, Rodica Maria Gorsky și de Arthur Brändlin, ilustratorul cărții „Domnița corbilor și alte povestiri”.

Pauză: 11.30 – 11.45

(II) ATELIER LECTURĂ I (Amfiteatru)

Citesc: Ana Blandiana, Varujan Vosganian, Passionaria Stoicescu, Claudia Partole, Petre Craciun, Rareș Prisacariu

Timp alocat fiecărui scriitor: 8-10 minute

11.45 – 12.45

Orele 12.45 – 13.00 Pauză

Rodica Maria Gorsky și Arthur Brändlin, ilustratorul cărții „Domnița corbilor și alte povestiri”.

oferă autografie pe volumul semnat de Livia Zamfirescu

(III) ATELIER LECTURĂ II (Amfiteatru)

Citesc scriitorii: Ion Tipsie, Sergiu Afanasiu, Ion Anton, Nicolae Șapcă (online din Cernăuți), Lăcrămioara Maricica Niță (online din Italia), Laura Dragomir (online din Spania)

Timp alocat fiecărui scriitor: 8 minute

Orele 13.00 – 14.00

Orele 14 – 16 – pauză de prânz

(IV) MASĂ ROTUNDĂ/ „Conexiuni pentru lectură: bibliotecile pentru copii din România, Republica Moldova și Ucraina, în dialog” (Amfiteatru)

Intervenții – Petre Craciun, Eugenia Bejan, Mariana Harjevschi, Ramona Mezei, Daniela Bardan, reprezentanți de la alte biblioteci.

Format hibrid: fizic și online

Orele 16 – 18.00

(V) ATELIER LECTURĂ PENTRU TINERET– CĂRȚILE VIITORULUI (Sala de consiliu a Uniunii Scriitorilor)

Ora 12.00 – 14.00

Participă scriitorii: Alexandru Mironov, Michael Haulică, Danuț Ungureanu, Oana Mujea, Ana Maria Negrilă, Aurel Cărășel, Constantin Pavel, Diana Burja alți scriitori ai genului.

VINERI, 3 APRILIE

(VI) ATELIER LECTURĂ I (Amfiteatru)

Citesc scriitorii: Fevronia Spirescu, Mariana Țăpuș, Irene Postolache, Elena Bolânu, Iuliana Dinu, Laura Grunberg, Rodica Elena Lupu.

Timp alocat fiecărui scriitor: 8-10 minute

Ora 9,00 - 10.30

Orele 10.30 – 11.00 Pauză

(VII) ATELIER LECTURĂ II (Amfiteatru)

Citesc scriitorii: Simona Epure, Evelyne Croitoru, Nina Plopeanu, Klaudia Muntean, Mariana Badea, Elena Lupșan, Elena Vizir.

Timp alocat fiecărui scriitor: 8-10 minute

Ora 11.00 – 12.00

Orele 14 – 16 – pauză de prânz

(VIII) FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE ȘI DECERNARE A PREMIILOR FILIALEI (Amfiteatru)

Festivitate de decernare a premiilor filialei pe anul 2025, a diplomelor de participare și închiderea festivalului.

Câștigătorul premiului de Debut citește un fragment din cartea premiată

Recital susținut de cantautorul și folkistul Ion Marinescu Tzurlă.

Moment poetic susținut de Rareș Prisacariu.

Orele 14.00 - 16.00

EXPOZIȚII incluse în programul festivalului

1. INSTRUMENTE DE SCRIS ȘI MANUSCRISE ALE SCRIITORILOR ROMÂNI (Colecția Petre Crăciun)

2. EXPOZIȚIE DEDICATĂ CRITICULUI ALEX. ȘTEFĂNESCU (Colecția Petre Crăciun)

ATELIERE LOCALE ALE FESTIVALULUI

1. Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”- Chișinău. Coordonator Emilia Plugaru

2. Brăila– coordonator scriitoarea Angela Burtea

3. Sticlăria, jud. Iași – coordonator Dan Hașdean

4. Lista se va complete cu alte ateliere

NOTĂ: Forma actuală a agendei poate suferi modificări până la data începerii festivalului.

Agenda întâlnirii

„Conexiuni pentru lectură: bibliotecile pentru copii din România, Republica Moldova și Ucraina, în dialog”

Masă rotundă organizată în cadrul Festivalului de literatură pentru copii și tineret „Dimineața cuvintelor”

Durata totală: 1 oră și 55 minute

Format: Hibrid (prezență fizică + online)

Participă reprezentanți ai bibliotecilor din România, Republica Moldova și Ucraina (online).

Loc de desfășurare: Biblioteca Academiei Române, amfiteatrul „I. H. Rădulescu”

Data: joi, 2 aprilie, orele 16.00 – 18.00

Moderator: scriitorul Petre Crăciun, președintele Filialei Literatură pentru copii și tineret, Uniunea Scriitorilor

Prezintă:

*Eugenia Bejan, director general al Bibliotecii Naționale pentru copii „Ion Creangă”, Chișinău

*Mariana Harjevschi, director general al Bibliotecii Municipale „B. P. Hașdeu”, Chișinău

*Ramona Mezei, director general al Bibliotecii Metropolitane București

*Reprezentant al Bibliotecii Academiei Române

*Conf. univ. Mireille Rădoi - Director general BCU

*Daniela Bardan, director general al Bibliotecii Județene „I. A. Bassarabescu”, Giurgiu

*alte intervenții online din România, Republica Moldova și Ucraina

Agenda

1. Deschidere și bun venit

10 minute

Salutul organizatorului

Prezentarea scopului întâlnirii

Explicarea formatului hibrid și a regulilor de intervenție (pentru participanții online)

Prezentarea succintă a participanților (nume, instituție, oraș)

Obiectiv: creare de context și coeziune



2. Context general: rolul bibliotecilor pentru copii astăzi

15 minute

Provocări actuale în încurajarea lecturii la copii

Tendințe observate în România, Republica Moldova și Ucraina

Schimbări în comportamentul de lectură al copiilor (vârste mici / școlari / preadolescenți)

Obiectiv: alinierea perspectivelor



3. Prezentarea programelor de succes (studii de caz)

35 minute

4–5 intervenții scurte (5–7 minute fiecare), de tip:

cluburi de lectură pentru copii

întâlniri cu autori

proiecte educaționale cu școli și grădinițe

activități creative (lectură + desen, teatru, muzică etc.)

Moderatorul gestionează timpul strict.

Obiectiv: inspirație și transfer de bune practici



4. Discuție deschisă: ce funcționează și ce nu

25 minute

Ce programe au avut impact real?

Obstacole întâlnite (financiare, logistice, interesul copiilor)

Idei noi care merită testate

Intervenții atât din sală, cât și online

Obiectiv: dialog autentic și învățare reciprocă



5. Posibile direcții de colaborare România – Republica Moldova ­– Ucraina

20 minute

Proiecte comune (evenimente, lecturi simultane, schimburi de autori)

Platforme comune de promovare a cărții pentru copii

Parteneriate între biblioteci

Accesarea unor finanțări sau programe culturale

Obiectiv: deschiderea unor colaborări concrete



6. Concluzii și pași următori

10 minute

Sinteză a ideilor principale

Stabilirea unor direcții clare (ex: grup de lucru, următoarea întâlnire)

Propunerea unui calendar orientativ

Mulțumiri și închidere oficială

Obiectiv: continuitate, nu doar discuție



7. Networking informal (opțional)

după încheierea oficială