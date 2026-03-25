Bărbat strivit de o remorcă într-o gospodărie din Neamț

Astăzi, în jurul orei 13:00, prin apel la 112, a fost anunţat faptul că o remorcă a căzut peste o persoană, într-o gospodărie din comuna Crăcăoani, județul Neamț, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

Deși bărbatul în vârstă de 55 de ani, aflat în top cardio-respirator, a fost scos de sub vehicul de mai mulţi cetăţeni aflaţi la locul accidentului, echipele de intervenție nu l-au mai putut salva.

Au fost începute manevrele de resuscitare de către pompierii ajunși la fața locului, iar la scurt timp a ajuns şi echipajul SAJ, care a preluat pacientul şi a continuat manevrele. Totuși, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul de pe ambulanţă declarând decesul acestuia.

„La locul solicitării au fost mobilizate forţe şi mijloace de intervenţie de la SVSU Crăcăoani, Detaşamentul de pompieri Târgu-Neamţ, SAJ – Substaţia Târgu-Neamţ, precum şi poliţişti din cadrul IPJ. Ulterior, spre locul intervenţiei a fost direcţionat şi un echipaj cu medic de la SAJ Piatra-Neamţ”, se arată în comunicatul de presă al IPJ Neamț.

