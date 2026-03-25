Curs valutar: € 5.0952
$ 4.3913
 
DCNews Stiri Bărbat strivit de o remorcă într-o gospodărie din Neamț
Data publicării: 15:57 25 Mar 2026

Bărbat strivit de o remorcă într-o gospodărie din Neamț
Autor: Iulia Horovei

imagine cu o masina smurd Apel de urgență 112. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Un bărbat în vârstă de 55 de ani a murit, miercuri, 25 martie, după ce o remorcă a căzut peste el într-o gospodărie din comuna Crăcăoani, judeţul Neamţ.

Astăzi, în jurul orei 13:00, prin apel la 112, a fost anunţat faptul că o remorcă a căzut peste o persoană, într-o gospodărie din comuna Crăcăoani, județul Neamț, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

Deși bărbatul în vârstă de 55 de ani, aflat în top cardio-respirator, a fost scos de sub vehicul de mai mulţi cetăţeni aflaţi la locul accidentului, echipele de intervenție nu l-au mai putut salva.

Au fost începute manevrele de resuscitare de către pompierii ajunși la fața locului, iar la scurt timp a ajuns şi echipajul SAJ, care a preluat pacientul şi a continuat manevrele. Totuși, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul de pe ambulanţă declarând decesul acestuia.

„La locul solicitării au fost mobilizate forţe şi mijloace de intervenţie de la SVSU Crăcăoani, Detaşamentul de pompieri Târgu-Neamţ,  SAJ – Substaţia Târgu-Neamţ, precum şi poliţişti din cadrul IPJ. Ulterior, spre locul intervenţiei a fost direcţionat şi un echipaj cu medic de la SAJ Piatra-Neamţ”, se arată în comunicatul de presă al IPJ Neamț.

neamt
deces
accident
